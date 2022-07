Abtreibung in Amerika : Und drinnen waltet die züchtige Hausfrau?

Wer die nachdenkliche Studentin Anne auf der Leinwand leiden sieht, fühlt, was eine Abtreibung in den Sechzigerjahren bedeutete: Schock, Verzweiflung, dazu diese furchtbare Angst, im Gefängnis zu landen. Die Kamera kommt der Hauptdarstellerin im Film „Das Ereignis“ sehr nah. Die Vorlage war ein Buch der Schriftstellerin Annie Ernaux. 1964 wurde Ernaux schwanger und entschied sich gegen das Kind. Als die Filmemacherin Audrey Diwan im September 2021 den Goldenen Löwen in Venedig für „Das Ereignis“ erhielt, war in Polen bereits eine Gesetzesänderung in Kraft, nach der Frauen nur noch abtreiben dürfen, wenn ihr Leben gefährdet oder wenn ihre Schwangerschaft die Folge einer Vergewaltigung ist.

Auf andere Weise machte die Texanerin Abby Johnson Furore, die acht Jahre in einer Klinik der Organisation „Planned Parenthood“ arbeitete, in der Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden. Johnson hatte selbst zweimal abgetrieben und war eine Pro-Choice-Verfechterin. Nachdem sie 2009 einen heiklen Eingriff beobachtet hatte, kündigte sie und wurde Aktivistin der Lebensrechtsbewegung. Eine Erweckungsgeschichte par excellence. Nach Johnsons Memoiren haben die Regisseure und Pro-Life-Verfechter Cary Solomon und Chuck Konzelman den Film „Unplanned“ gedreht. 2019 kam er heraus. Unter Evangelikalen wurde er bejubelt.