Krieg in der Ukraine : Einladungen an Schriftsteller im Krieg

Die amerikanische Journalistin und Autorin Masha Gessen ist als Vorstandsmitglied des PEN America zurückgetreten, weil auf dem diesjährigen World Voices Festival der Organisation eine Diskussionsrunde mit russischen Autorinnen und Autoren, die Gessen moderieren sollte, aus dem Programm genommen wurde, nachdem ukrainische Autoren, die ebenfalls eingeladen waren und eine andere Veranstaltung bestreiten sollten, dagegen interveniert hatten.

Auch in Deutschland ist seit dem Beginn der Großinvasion in der Ukraine am 24. Februar 2022 das Augenmerk der Öffentlichkeit viel stärker als zuvor auf den ostmitteleuropäischen Raum gerichtet. Es gibt zahlreiche Veranstaltungen, die sich mit dem Krieg, seinen unmittelbaren Wirkungen in der Ukraine und seinen Folgen für ganz Europa befassen. Dabei werden gern – sei es für gemeinsame Podien oder Parallelveranstaltungen – Schriftsteller und Intellektuelle eingeladen, deren Er­fahrungsraum sich auf Russland, die Ukraine oder Belarus erstreckt, um ein aus Veranstalterperspektive facettenreiches Erfahrungspanorama zu erhalten.