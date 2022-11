Abgesagte Moskauer Biennale : Moskau misstraut seinen Künstlern

Die Ausstellung der 9. Moskauer Kunstbiennale mit dem Titel „Szenografie der Gefühle“ sollte am 7. No­vember in der Tretjakow-Galerie eröffnet werden. Das Kulturministerium der Russischen Föderation sagte die Schau jedoch drei Tage vor der Vernissage ab. In der Erklärung des Ministeriums heißt es: „Die Tretjakow-Galerie ist eine Schatzkammer der russischen Kunst. Der Wunsch, ein Projekt in der Tretjakow-Galerie zu veranstalten, nicht in einem privaten oder geschäftlichen Rahmen, muss mit der Verantwortung für den künstlerischen und ethischen Kontext der Ausstellung ein­hergehen. Dies erfordert Respekt so­wohl vor der einzigartigen Museumssammlung der Tretjakow-Galerie als auch vor ihren zahlreichen Anhängern – den Bürgern unseres Landes.“

Die Absage der Moskauer Biennale war kein Einzelfall. Die Behörden verboten Dutzende von Ausstellungen zeitgenössischer Kunst nach dem Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine. Außerdem führten sie ein neues Zensursystem ein. Früher beruhte die Ausstellungserlaubnis auf der Beurteilung der für diese ausgewählten Werke. Heute müssen die Organisatoren die schwarzen Listen mit unerwünschten Künstlern konsultieren, deren Werke unabhängig von ihrem Inhalt der Öffentlichkeit nicht vorgeführt werden dürfen.