Mit dem Begriff „Arschbombe“ wird in Sommerbädern eine Sprungtechnik bezeichnet, der es zwar an Eleganz mangelt, die jedoch im Becken erheblichen Wellengang und einige Aufmerksamkeit zu erzeugen vermag. Im Mai 2021 wählte der australische Historiker A. Dirk Moses ebendiese Technik beim Sprung ins Becken der deutschen Geschichts- und Erinnerungspolitik. Sein provokanter, scharf polemischer Text mit dem Titel „Der Katechismus der Deutschen“ wendet sich gegen die in Deutschland angeblich kultische Beschäftigung mit dem Holocaust, die angebliche Abwertung anderer, vor allem kolonialer Großverbrechen und die angeblich reflexartige Unterstützung des Staates Israel.

Der Text, eines der schrillsten Zeug­nisse einer international an Kraft ge­winnenden Sichtweise vor allem unter jüngeren Wissenschaftlern und Aktivisten, hat erhebliche Wellen erzeugt, die in ­diversen Konferenzen und Sammelbänden auslaufen und als „Historikerstreit 2.0“ bezeichnet wurden. Moses, Professor am City College of New York, beherrscht im Übrigen auch alle anspruchsvollen Startsprünge zum Eintritt in akademische Wettkampfbecken – er gehört seit zwanzig Jahren zu den produktivsten und einflussreichsten Intellektuellen auf dem Feld der postkolonial inspirierten komparativen Genozidforschung.