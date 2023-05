Aktualisiert am

Tagung „75 Jahre Israel” Elmau : „Bibi treibt uns in den Wahnsinn!“

Bürgerkriegsähnliche Entzweiung: Auf einer Tagung in Schloss Elmau zeichnen Schriftsteller und Intellektuelle aus Israel ein überwiegend düsteres Bild ihrer Heimat.

Zur Gründung des Staates Israel wird am 14.05.1948 in Tel Aviv die israelische Staatsflagge gehisst. Bild: epd

Etgar Keret, der israelische Schriftsteller mit Hang zu Kürze und Prägnanz, griff zu einer Fußballmetapher, um seine Haltung zur geplanten Justizreform in Israel zu veranschaulichen: „Ich habe kein Problem damit, dass es, sagen wir mal, den FC Bayern und Hertha BSC gibt, also eher ‚rechte‘ und eher ‚linke‘ Teams. Mein Vater zum Beispiel war eher ‚rechts‘. Meine Schwester ist sogar ultraorthodox. Aber wenn einer den Ball wegnimmt oder die Spielregeln ändert, ist das nicht o.k.“ Aktuell, so Keret, der sich zu den Säkularen zählt, laute die zentrale Frage: „Ist das moderne Israel vor allem liberal oder vor allem jüdisch?“ Die Bibeltreuen sagten einfach: „Wir waren schon jüdisch, bevor es die Demokratie gab, und werden noch immer jüdisch sein, wenn es keine Demokratie mehr geben wird.“

Bei der Tagung „75 Jahre Israel“ erörterten renommierte Schriftsteller und Literaturwissenschaftler, Juristen, Historiker und Philosophen aus Israel und Deutschland vor der malerischen Kulisse von Schloss Elmau politische Spielregeln und Fouls des 1948 gegründeten Staates. Dabei hingen nicht nur über dem alpinen Werdenfelser Land die Wolken tief. Wie alle Vortragenden kritisierte auch der israelische Verfassungsrechtler Barak Medina, Professor an der Hebräischen Universität in Jerusalem, die Versuche der rechtsgerichteten Regierung, das Oberste Gericht kaltzustellen und sich damit die alleinige Gewalt über die Gesetzgebung anzueignen. Das habe das Land in eine tiefe „Identitätskrise“ gestürzt.