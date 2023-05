Bei der Revolution 1848 hatten die Männer die Hosen an und saßen im Parkett der Paulskirche, während die Frauen auf der Damengalerie Platz nehmen mussten, um die Ereignisse bis zum Schiffbruch dieser ersten deutschen Demokratiebewegung als Zuschauerinnen zu betrachten. Auch als das Vorparlament in Frankfurt tagte, duften sie weder Abgeordnete wählen noch an den Sitzungen teilnehmen oder sich gar als Kandidatinnen ins Spiel bringen.

Dass Frauen gleichwohl und mitunter an vorderster Front mitkämpften, darauf wird seit einiger Zeit vermehrt der Blick gerichtet. Denn wenn es sein musste, legten diese Revolutionärinnen der ersten Stunde auch Hosen an wie die Mannheimerin Amalia Struve, als sie an der Seite ihres Mannes Gustav 1848/49 in den Kampf zog. Dafür wurde sie später in Freiburg eingekerkert, ehe sie wie viele ihrer Mitstreiter – Männer wie Frauen – im Kampf gegen Unterdrückung und Unfreiheit ins Exil gehen musste.