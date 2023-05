So oft ist das Erscheinungsbild der Paulskirche in den vergangenen Jahren als verwahrlost, als Ausdruck einer Architektur fahler Frömmigkeit, als erinnerungspolitisches Desaster bezeichnet worden, dass der Besucher gar nicht anders kann, als seinen Blick prüfend durch das weite Rund des großen Saals schweifen zu lassen. Und es stimmt ja, die Fahnen der Bundesländer an den Wänden sind ausgeblichen, der Putz ist ergraut, und einige Leuchten in den Hängelampen sind defekt. Doch trotz der Vernachlässigung, für die einzig die Stadt Frankfurt verantwortlich ist, leuchtet der Saal gleichsam von innen, auch an diesem Donnerstag, an dem der konstituierenden Sitzung der Nationalversammlung vor 175 Jahren gedacht wird. So war es 1948 geplant von den Architekten, und so ist es bis heute richtig: Die Aufmerksamkeit des Publikums ist den Rednern sicher, wenn sie die große Kanzel erklimmen, die offiziell Sprechstelle heißt. Dass sie sich dort oben herausgefordert fühlen, kann nur im Sinn der Sache sein.

Sieben Politiker haben sich auf die Rednerliste für die Feierstunde setzen lassen. Um die Liste hat es während der Vorbereitung ein ziemliches Gerangel gegeben, so dass man sich im Zeitgeist maximaler Partizipation kurzerhand entschloss, alle zum Zuge kommen zu lassen (die vier Vertreter der Exekutive haben gegenüber drei Parlamentariern die Oberhand). Für einen Nicht-Politiker, einen Historiker beispielsweise oder eine Schriftstellerin, war da im zweistündigen Programm kein Raum mehr.