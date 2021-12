Wie tickt die Bahn? : Inspektion eines Hoffnungsträgers

Corona und Homeoffice haben die Schiene schwer getroffen. Wie gelingt der Umstieg in die Zukunft? Wie tickt die Bahn? Eine Erkundung in drei Tagen, vier Ländern und sechs Zügen.

Wer dieser Tage eine Bahnreise antritt, die mit kurzen Zwischenstopps von Frankfurt über Zürich, Wien und Prag zurück nach Deutschland führt, durch vier Länder im Corona-Schlamassel und unterschiedliche Bahnsysteme, fürchtet, dass es anstrengend werden könnte. Er denkt an verpasste Anschlusszüge, durchgängige Maskierung auf der Grundlage unterschiedlicher Hygienevorschriften sowie Grenzübertritte mit Polizeikontrollen, in denen umständlich Onlineanmeldungen und Covid-Zertifikate vorgezeigt werden müssen.

Uwe Ebbinghaus Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Andererseits sind die Bahnfahrkarten momentan derart günstig, und zwar bis kurz vor der Abfahrt, dass man für 66 Euro mit dem „Sparpreis Europa“ zum Beispiel von Wien über Prag und Dresden nach Frankfurt in der ersten Klasse fahren kann, die man dann oft nur mit einer versprengten Handvoll Mitreisender teilt. Am Platz wird man mit Gratis-Schokolade (Aufschrift: „DB Lieblingsgast“) gefüttert, und die Sessel sind derart großzügig bemessen, dass man sich strecken muss, um die Tasten an seinem Laptop zu treffen. Wir befinden uns im ICE 71 von Hamburg-Altona nach Chur, das Abteil ist fast leer.

Hinter Karlsruhe – die luftigere OP-Maske muss in Baden-Württemberg gegen die eng anliegende FFP2 getauscht werden – kommt die Sonne heraus, Entspannung macht sich breit. Vielleicht wird das Fahren mit der Bahn auch deshalb als so angenehm empfunden, weil man die Welt nur von der Seite, nicht von vorne sieht. Jedes Unheil käme mit Zeitverzögerung in den Abteilen an, als Reisender ist man gewissermaßen immer schon für ein paar Millisekunden Geschichte.

Unberechenbar gewordene Kundenbedürfnisse

An der Rheintalstrecke zwischen Karlsruhe und Basel gehen endlich die langwierigen Ausbauarbeiten für den Güterverkehr in Richtung Süden voran. Hinter Baden-Baden erscheint in der Ferne der erste Schnee. Viele Plätze im Zug sind reserviert, aber unbesetzt. In Freiburg ist die erste Klasse noch immer spärlich belegt, die zweite immerhin zu einem Drittel gefüllt. Die Deutsche Bahn hat durch Corona erheblich an Fahrgästen verloren, im Jahr 2020 waren es mehr als 40 Prozent, der Konzern machte einen Verlust von 5,7 Milliarden Euro.

Am Badischen Bahnhof in Basel steigen drei Schweizer Polizisten zu. Doch sie bitten lediglich eine mit allerlei Schals und Kapuzen vermummte Frau um ihren Ausweis. Für Corona-Zertifikate oder einen PCR-Test interessiert sich niemand auf der gesamten Reise. 3 G und Maske sind überall vorgeschrieben, doch kon­trolliert wird kaum.

Seit in einer Volksabstimmung der Achtzigerjahre das Projekt „Bahn 2000“ beschlossen wurde, gilt die Schweiz als Vorbild für nachhaltige Mobilität. Doch auch die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) hatten in den letzten Monaten herbe Einbußen hinzunehmen. Knapp 400 Millionen Franken Schulden liefen allein im ersten Halbjahr 2021 auf, die Generalabos – eine Art Schweizer Bahncard 100, allerdings deutlich günstiger – sind in den letzten beiden Jahren um etwa hunderttausend zurückgegangen. Mit der kürzlich vorgestellten „Strategie 2030“ will die SBB zunächst das Kerngeschäft konsolidieren, in einem zweiten Schritt flexibler auf die unberechenbar gewordenen Kundenbedürfnisse reagieren. So sollen etwa Fahrten in Skigebiete und Fahrradmitnahmen erleichtert werden.