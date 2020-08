Hundert Jahre Nordirland : Geteilte Insel

Aktualisiert am

Ist das hundertjährige Bestehen Nordirlands ein Grund zum Feiern? Dass der britische Premier zur Planung der Gedenkveranstaltungen gleich zwei Gremien ernennen will, ist bezeichnend.

Mit Maske: Boris Johnson am 13. August in Belfast Bild: AFP

Jahrestage rühren in Irland stets an ungeheilte Wunden und Paranoia auf beiden Seiten der unionistisch-nationalistischen Kulturscheide, wie die von Boris Johnsons jüngstem Besuch in Belfast angefachte Debatte um das hundertjährige Bestehen Nordirlands wieder zeigt. Allein die Reaktionen auf die Ankündigung des britischen Premiers, zwei Gremien zur Planung der Gedenkveranstaltungen nächstes Jahr ernennen zu wollen, ein „Jahrhundertforum“ und eine Historikerkommission, lassen die unterschiedlichen Wahrnehmungen der Geschichte erkennen. Ihnen liegt das jeweilige Narrativ der protestantisch-unionistischen Gemeinschaft einerseits und der katholisch-nationalistischen andererseits zugrunde, das die Einstellung zu allen Fragen auf der Insel prägt.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. F.A.Z.

Gibt es überhaupt einen Grund zum Feiern? Für Unionisten ist das Jubiläum der aus dem 1920 verabschiedeten Gesetz zur Selbstverwaltung Irlands erfolgten Bildung Nordirlands im Mai 1921 Anlass, das Stehvermögen und die eigenständige Identität der sechs von neun Grafschaften der Provinz Ulster zu feiern, in denen die Protestanten unter der Obhut der britischen Krone Zuflucht vor der Dubliner Regierung fanden. Hingegen sieht die nationalistische Tradition den Jahrestag als symbolische Bekräftigung der Teilung der Insel, die es durch die angestrebte Wiedervereinigung rückgängig zu machen gelte.