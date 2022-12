Spendenaktion von Kioskkunden : Das Wunder von Mailand

Angelos Zeitungskiosk liegt an der Via Francesco Melzi d’Eril, und jeder im Viertel, dem eine auf Papier gedruckte Zeitung lieber ist als das Tablet oder Smartphone, kauft sie dort. Einen anderen gibt es seit Jahren nicht mehr, wegen sinkender Umsätze sterben täglich drei Kioske in Italien. Angelo, um die sechzig, drahtig, graue Locken, große Silberringe an den Fingern, der, läge Mailand am Meer, als junger Mensch sicherlich einen Bootsverleih oder eine Strandbar aufgemacht hätte, käme zum Glück niemals auf die Idee, seinen Kiosk in einen lukrativen Mini-Supermarkt verwandeln zu lassen, so wie es jetzt oft in Mailand geschieht.

Sein Kiosk ist noch so, wie eine italienische „edicola“ zu sein hat: Es gibt Zeitungen wie den „Corriere della sera“, wie „Il Manifesto“, „La Stampa“, und klar, die rosa „La Gazetta dello Sport“ sowie Klatschblätter und Modemagazine, und für Kinder gibt es Glitzerknete oder Furzkissen. Angelo kennt fast jeden seiner Kunden mit Vornamen, ältere Herrschaften spricht er mit „Professoressa“ oder „Professore“ an; er weiß genau, zu welcher Uhrzeit sie seinen Kiosk in der Regel aufsuchen; auf dem Weg zur Arbeit, beim Spazierengehen, beim Joggen; er hält für ihre Hunde Leckerli bereit und für sie selbst die Zeitung ihrer Wahl. Der Tausch von Geld und Ware dauert nur Sekunden, ein Gruß, das war’s, und manchmal wirkt das, als sei der Kiosk kein Kiosk, sondern eine Anlaufstelle für Energyfood auf einer Marathonstrecke.

Ein Orakel während der Pandemie

Mit Angelo kann man auch gut plaudern. Wetter, Liebe, Familie, Nachbarn, Politik – Angelo kennt den Tratsch im Viertel, hat zig Regierungen erlebt, inklusive der Schlagzeilen bei der Wahl und Abwahl natürlich. Besonders in der Hochphase der Pandemie wollte jeder mit ihm reden. Zeitungskauf war einer der wenigen Gründe, das Haus verlassen zu dürfen. Die Menschen standen Schlange vor dem Kiosk, in dessen Tiefe Angelo wie ein Orakel thronte und für alle und jeden – die Einsamen, die Ängstlichen, die Verärgerten – passende Worte bereithielt.

Man sah ihn damals nur mit Atemschutzmaske. Erst im Spätsommer dieses Jahres, als Italiens Maskenpflicht stark gelockert wurde, waren Angelos Nase und Mund wieder zu sehen. Sichtbar waren auf einmal auch seine Zähne oder besser gesagt das, was noch von ihnen übrig ist. Das Drama der gelockerten Zähne hatte sicherlich schon vor Jahren begonnen und sich während der Pandemie verschärft. Diese Tatsache sprang einem nun, wenn Angelo redete und lachte, buchstäblich ins Auge, begleitet von feinen Speicheltröpfchen. Ohne geschlossene Zahnbarriere haben sie freie Bahn.

Schwieriger Alltag als alleinerziehender Vater

Natürlich wichen viele Kunden vor diesem Mund zurück, blieben auf einmal lieber kurz als lange, und man muss nicht Psychologie studiert haben, um zu ahnen, wie das auf Angelo wirkte. Er zog sich zurück. Hörte auf, sich die Haare zu schneiden, zu rasieren. Die verschmierten Brillengläser blieben verschmiert. Es war, als gebe er sich auf, die Rundumerneuerung seines Gebisses würde er ohnehin nie bezahlen können.

Mit dem wenigen, das Angelo verdient, organisiert er seinen Alltag als alleinerziehender Vater. Gegen 5 Uhr morgens verlässt er das Haus, dann kommt eine Kinderfrau, macht Frühstück, weckt seinen zehnjährigen Sohn Francesco auf und bringt ihn zur Schule. Kurz vor 14 Uhr macht Angelo seinen Kiosk zu, erledigt den Haushalt und ist für Francesco da. Geld anzusparen ist vollkommen unmöglich in dieser Situation, schon gar nicht in Höhe von 20.000 Euro, die Angelos Gebisserneuerung kosten soll.

Eine Kundin namens Angela (sie heißt wirklich so) konnte Angelos Abstieg nicht länger mitansehen. Unter dem Motto „Lasst uns unserem Kioskverkäufer sein Lächeln zurückgeben!“ startete sie eine Spendenaktion; mit kleinen Plakaten mit einem Bild, auf dem Angelo lächelt – und deshalb der irren Gestalt eines Horrorfilms gleicht. Anfangs nahm er die Plakate aus Scham wieder ab. Angela blieb beharrlich. Und das Viertel hatte offenbar nur darauf gewartet, seinem Zeitungsverkäufer Gutes zu tun.

Ein Kunde spendet 500 Euro

Jeder Kunde warf von nun an regelmäßig etwas in das große Glas, das Angela als Spendenkasse zwischen den Zeitungen aufgestellt hatte. Das Wechselgeld. Ein paar Münzen. Ein Schein. Ein Mann, der täglich die Zeitung bei Angelo kauft, aber außer zu grüßen nie etwas sagt, spendete 500 Euro. Und fast jeder hatte auf einmal eine Geschichte über Zahnprobleme, Erfahrungen mit Zahnärzten oder eine über die Scham wegen körperlicher Mängel zu erzählen. Das alles passierte im September. Jetzt, drei Monate später, steht das Glas noch immer dort.

Angela leert es regelmäßig, sie notiert auch den neuen Stand. In diesen Tagen steht dort: 6548 Euro. Auch Italien ächzt unter hohen Energiepreisen, wird trotzdem noch gespendet? Angelo sagt: „Ja, aber ich habe noch einen Weg vor mir.“ Er lächelt und zeigt dabei zwei schöne Zahnreihen; es ist das Provisorium, ermöglicht durch den ersten Spendenschwung. Angelo war auch beim Friseur. Er ist nun immer rasiert. Er hat eine neue Brille. Und in vielleicht ein, zwei Jahren wird er der erste Zeitungsverkäufer Italiens sein, der Zähne hat, die ihm die Zeitungsleser des Viertels geschenkt haben.