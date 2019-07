Es war ein Paukenschlag, als der frischgebackene italienische Kulturminister Dario Franceschini 2014 ankündigte, die Leitung von zwanzig staatlichen Museen, darunter mehrere Leuchttürme des bel paese, EU-weit auszuschreiben, und dafür eine internationale Findungskommission einsetzte.

Andreas Rossmann Freier Autor im Feuilleton. F.A.Z.

Mehr als zwölfhundert Bewerbungen gingen in Rom ein, sieben Direktorenposten wurden an Ausländer, vier an Italiener, die emigriert waren, vergeben. Unter den Neuberufenen waren drei Deutsche: Eike Schmidt übernahm die Uffizien und Cecilie Hollberg die Galleria dell’Accademia in Florenz, Gabriel Zuchtriegel den Archäologischen Park in Paestum. Der Kanadier – mit britischem Pass – James Bradburne wurde an die Pinacoteca Brera in Mailand, der Franzose Sylvain Bellenger ans Museo Capodimonte in Neapel berufen, der Österreicher Peter Assmann an den Palazzo Ducale in Mantua und sein Landsmann Peter Aufreiter an die Galleria Nazionale delle Marche in Urbino.