12. November 2020

Interview: RAINER SCHMIDT

Fotos: ESTHER RUTH MBABAZI





FRANKFURTER ALLGEMEINE QUARTERLY: Frau Mbabazi, wie kamen Sie auf „This Time We Are Young“?

ESTHER RUTH MBABAZI: Vor drei Jahren wurde mir bewusst, dass in Uganda die jüngste Bevölkerung der Welt lebt, Durchschnittsalter 14,3 Jahre. Das hat mich umgehauen. Also wollte ich herausfinden, was das für die Jugendlichen bedeutet, wie sie ihren Alltag gestalten und wovon sie träumen.