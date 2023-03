„Give the music back“, sangen die Hooters 1989. Es war die Horrorvision einer Welt ganz ohne Musik, aber zugleich auch ein Lamento über gegenwärtigen Pop, der nichts Musikalisches mehr an sich hat: „They turned the switches on and handed us the phones / They blasted out our ears with endless monotone“, heißt es darin. Man konnte es freilich auch für Ressentiment halten: gegen eine sich verändernde Kunstform, an der jegliches Maschinelle rundheraus abgelehnt wurde. Und doch wurde es in den vergangenen Jahren für die An­hänger melodischer Popmusik immer schwerer, sich diesem Ressentiment nicht anzuschließen angesichts einer immer unmelodischer und seelenloser werdenden Produktion.

Das liegt auch an der Dominanz von (Cloud-)Rap, aber nicht nur. Nehmen wir zum Beispiel einmal Beyoncé: Wem wäre von dieser früher einmal starken R&B-Sängerin irgendeines ihrer aktuellen Stücke im Ohr? Eben. Und weil das so ist, wirkt es so überraschend und be­glückend, die ersten Töne des neuen Albums von Miley Cyrus zu hören, das heute veröffentlicht wurde. Es ist, zumindest in der Superstar-Liga des Pops, seit langem das melodischste, am interessantesten pro­duzierteste und eingängigste Album.

Dabei schließt es maschinelle Elemente sowohl beim Beat als auch beim Gesang (Autotune) nicht aus, sondern verbindet sie geschickt mit der handgemachten oder von Stimmbändern getragenen Musik – in etwa so gut, wie Daft Punk dies mit ihrem epochalen Werk „Random Access Memories“ vor ein paar Jahren vorgemacht haben.

Gleich das erste Stück, „Flowers“, ist ein Instant-Disco-Klassiker aus der Kategorie „I Will Survive“: Dieses Lied wird lange leben. Das zweite namens „Jaded“ richtet sich gegen Abgestumpftheit – vielleicht ist ja auch die der musikalischen Konkurrenz gemeint, es verfängt jedenfalls sofort, vorsichtig den melancholischen Synth-Pop im Stile der Gruppen Beach House oder Goldfrapp mit einmischend. Es folgen bestechende Soul-Balladen, die der gereiften Altstimme des ehemaligen Kinderstars auf den Leib geschneidert zu sein; kein Wunder, denn Miley Cyrus hat sie selbst geschrieben.

Spoken-Word-Kunst und härteren Rap beherrscht sie auch. Und selbst bei jenen Stücken, die sich dem gegenwärtigen Chart-Pop am meisten annähern wie „Wildcard“, gibt es doch immer einen kleinen Trick oder Witz, der sie von der Masse abhebt, ein bisschen Melodie, an das man sich klammert und dann gern mitgerissen wird. Es ist fast ein bisschen unheimlich: Was Miley Cyrus auch anfasst, und sei es noch der Latino-Pop mit Reggaeton- oder Bachata-Rhythmen – es ge­lingt. Die Stilmischung wird zusammengehalten durch die Andeutung eines autofiktionalen Rahmens („Wonder Woman“) – darf man bei einer 1992 Geborenen gar schon von einem Spätwerk sprechen? Doch: Künstlerisch gesehen, könnte „Endless Summer Vacation“ eines sein.