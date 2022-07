Ein langer, brauner Zeh liegt vor Lee auf einem Teller, und er erklärt die Regeln: „You can drink it fast, you can drink it slow, but your lips must touch the toe!“ Der Zeh muss also die Lippen berühren, aber man darf ihn auch nicht verschlucken. Sonst zahlt man 2500 Dollar Strafe. Neue Zehen gibt es allerdings immer wieder. Von Menschen, die sich in Yukon-Winter einen Zeh abfrieren. „Zuletzt hat ein ehemaliger Kommandeur der Royal Marine seinen Zeh gespendet, den er beim ‚Yukon Quest‘ verloren hat.“



Ich bin dran. Augen zu und durch geht nicht. Meine Taktik: Ich stelle mir vor, dass der Zeh aus Marzipan ist. Angefeuert von der Gruppe, schaffe ich es und bekomme mein Zertifikat mit der Zahl 96.703. „Die Sache ist die“, sagt Lee. „Wir haben hier oben schreckliche Winter und heiße Sommer. Unsere Gehirne durchlaufen also einen Frost-Tau-Zyklus, und das ist der Grund, warum wir so verrückt sind.“