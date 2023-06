Selten ist ein Meister so unverhohlen begeistert von seinem Werk wie Michael Eavis. So demütig vor dem, was er geschaffen hat, und so ungläubig, was ihm da gelungen ist. Der Milchbauer scheint bis heute nicht fassen zu können, dass auf seiner kleinen Farm in Somerset, auf jenen sanften Hügeln, wo seit 160 Jahren die Kühe der Familie grasen, eines der größten Musikfestivals der Welt stattfindet. Eavis ist berühmt dafür, das laufende Glastonbury-Festival alle Jahre wieder als das beste zu bezeichnen, das es je gab. Egal, ob es fünf Tage lang nur regnet, egal, ob die Bühnen im hüfthohen Matsch nachgeben, ob die Zelte ins Tal gespült werden oder der Fahrer eines Abwasserfahrzeugs aus Versehen auf den falschen Knopf drückt und Tausende Liter Fäkalien durch die Gegend spritzen – Michael Eavis schwärmt von der magischen, einmaligen Atmosphäre und erklärt das Festival zum „best Glastonbury ever“.

Das erste Konzert auf dem Bauernhof fand 1970 statt. Es war ein Jahr nach Woodstock. Überall auf der Welt hatten Hippies das Bedürfnis, alle Hemmungen fallen zu lassen, sich auf der grünen Wiese zuzudröhnen und zu lieben, den Weltfrieden zu beschwören und gute Musik zu hören. Nach Woodstock pilgerten damals 400.000. Nach Glastonbury kamen zwar nur 1500, und wie die amerikanischen Organisatoren stand auch Michael Eavis am Ende des Wochenendes mit beträchtlichem Verlust da. Doch im Gegensatz zu jenem legendären Happening in New York State war es in Somerset erst der Anfang.

Woodstock war einmalig, Glastonbury hat überlebt

Woodstock war ein einmaliges Ereignis, „a moment in time“, wie der Veranstalter Michael Lang sagt, ein einziger Moment. Danach sind alle Versuche einer Wiederholung gescheitert. Glastonbury dagegen hat nicht nur überlebt, sondern ist von Jahr zu Jahr gewachsen. Michael Eavis hat dafür gesorgt, dass das britische Festival ein halbes Jahrhundert lang nie uncool geworden ist, nie altmodisch, nie retro. Glastonbury ist bis heute „cutting edge“. Das uralte Festival des Milchbauern läuft dem Zeitgeist nicht hinterher, sondern führt ihn bis heute an. Oder, um es in den Worten der britischen „Times“ auszudrücken: „Glastonbury ist ein Wunder der modernen Welt.“

Wie alle Hippie-Festspiele seiner Zeit begann auch Glastonbury mit Folk- und Rockmusik. Michael Eavis war jedoch nie Purist und von Anfang an begeistert von den abgedrehten Ideen, die ihm im abgelegenen Somerset angetragen wurden aus der weiten, ihm weitgehend unbekannten Welt. Meistens hatte er nichts dagegen, sie auszuprobieren, obwohl er offen gesteht, mit vielen neuen Musikrichtungen nicht viel anfangen zu können. Dieser Aufgeschlossenheit ist es zu verdanken, dass sich seine Farm und die angrenzenden Ländereien für jeweils fünf Tage im Jahr in ein anarchisches Narnia verwandeln, in dem alles toleriert wird, nur kultureller und musikalischer Dünkel nicht. Es ist, als ob Eavis’ Mut zum Ausprobieren, seine Lust an Neuem und anderem den Ton für das gesamte Publikum angibt. Die Tickets waren auch in diesem Jahr innerhalb einer Stunde ausgebucht, obwohl noch niemand wusste, wer spielt.

Freigeistige Party zwischen Mainstream und Fringe

Der Bauer mit dem freundlichen Wesen, der sein Land nur ungern verlässt und so gut wie nie in Urlaub fährt, war immer wieder Pionier: Ende der Achtzigerjahre war er einer der ersten Veranstalter, die Rave und Dance-Musik aus dem Untergrund auf die große Bühne holte. Seit den Neunzigern lässt er harte, nicht jugendfreie Schwulenpartys stattfinden. Im Jahr 2008 buchte seine Tochter Emily mit Jay-Z den ersten Hip-Hopper für den größten Auftritt am Samstagabend. Sie musste ihm den Namen auf einen Spickzettel schreiben, damit er ihn richtig aussprach. Emily war es auch, die 2015 den aufstrebenden Grime-Sänger Stormzy einlud und ihm 2019, mittlerweile als Superstar, die legendäre Pyramid Stage überließ.

Längst gilt Glastonbury als britische Institution, ähnlich wie die Opernfestspiele von Glyndebourne, Wimbledon oder die BBC Proms. Das Victoria and Albert Museum kuriert ein Archiv über die Geschichte des Festivals. Die BBC wird eine ganze Armee von Reportern nach Somerset schicken, die live übertragen. Und wenn es so läuft wie immer, werden die Musikkritiker sämtlicher Zeitungen vom linken „Guardian“ bis zum konservativen „Telegraph“ die rauschhafte, freigeistige Party auf Eavis’ Farm in den Himmel loben.

Denn Glastonburys Erfolg ist auch dem lässigen kulturellen Selbstverständnis der Briten zu verdanken. Die Grenzen zwischen Mainstream und Fringe, zwischen populärem Geschmack und Avantgarde, sind hier viel durchlässiger als etwa in Deutschland. Es herrscht weniger Berührungsangst und weniger Blasiertheit anderen Genres gegenüber.

So tut etwa ein hemmungslos kitschiger Auftritt von Kylie Minogue dem alternativen Image von Glastonbury keinen Abbruch, sondern wird im Gegenteil als selbstironisch und queer gefeiert. Paul McCartney langweilte das Publikum letztes Jahr über lange Strecken mit Liedern, die keiner kannte. Der „Spectator“ schrieb liebevoll von einem „Alten, der sich weigert die Karaoke-Bühne zu verlassen“. Die Gassenhauer am Ende und die Tatsache, dass Bruce Springsteen überraschend auf die Bühne kam, um den Kumpel zu unterstützen, machten alles wieder gut. Die Kritiker vergaben Höchstnoten.

Dieses Jahr sind es Elton John, Guns n’ Roses, Lizzo, Lana Del Rey, Artic Mon­keys, Cat Stevens, Blondie und Wizkid, die auf den großen Bühnen spielen. Auf mehr als hundert kleineren werden Newcomer und Interpreten aller möglichen Richtungen auftreten. Das Wetter verspricht gut zu werden, nur für Freitag ist Regen angesagt. Michael Eavis’ Kühe werden sicher sein, denn nach einem Todesfall, als ein Tier einen zurückgelassenen Zelthaken fraß, sorgt die Kampagne „Love the Farm“ dafür, dass die 200.000 Besucher hinter sich aufräumen. Zweifellos wird der 87 Jahre alte Bauer, der mittlerweile im Rollstuhl sitzt, auch dieses Festival zum besten erklären, das er in seinem ganzen Leben auf die Beine gestellt hat.