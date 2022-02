„Katapult“-Magazin : Die Print-Happy-Hippos

Am verlagseigenen Imbiss: Die Zukunft des Journalismus sieht Fredrich nicht mehr in gedruckten Tageszeitungen, denn „Print ist immer einen halben Tag zu alt“. Bild: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Von Berlin aus fährt man zunächst drei Stunden durchs Brandenburger Hinterland und durch die Funklöcher der Mecklenburgischen Seenplatte, vorbei an Sümpfen, bis man schließlich in Greifswald landet, der Heimat des „Katapult“-Magazins. Eine ruhige kleine Universitätsstadt an der Ostsee, in der sich seit einigen Jahren eine erstaunliche Entwicklung vollzieht: Allen Negativprognosen zum Trotz wächst und gedeiht dort ein Printmagazin.

2015, noch im Studium, gründet Benjamin Fredrich das „Katapult“. Seine Kommilitonen versuchen zu der Zeit, Texte in großen Zeitungen unterzubringen, er „wollte lieber ein eigenes Magazin“. Zunächst nur online durch ein Gründerstipendium des Bundes finanziert, veröffentlicht „Katapult“ Texte und Grafiken zu sozialwissenschaftlichen Themen. Die Idee: wissenschaftliche Studien massentauglich und zugänglich erklären. Eine gedruckte Version hätte damals keine Förderung erhalten, denn dem Printmarkt geht es da schon nicht mehr so gut, und die, die fördern, „geben nur Geld raus an Start-ups, die sich an einem wachsenden Markt orientieren“. Im ersten Jahr verdient Fredrich mit seinem kleinen Team zwar kein Geld, entscheidet sich aber dennoch für den Wechsel in den Printbereich. 2016 schließlich erscheint die erste gedruckte Version mit einer Auflage von tausend Exemplaren. Bereits nach vier Heften finanziert sich das Projekt durch seine Abonnenten selbst.