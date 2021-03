Anthologie über Wein : Bei Kafkas im Keller

Geistreiche Frauen traktiert man am besten mit einem Rüdesheimer: Ein kleines Buch über Wein ist im Jahr 1933 eine der letzten, großen Manifestationen der deutsch-tschechisch-jüdischen Kulturelite in Prag.

Prag, Anfang Mai 1933. Noch hatten in Deutschland die Bücher der neuerdings verfemten Dichter nicht gebrannt. Und noch ging es an der Moldau allen Spannungen zwischen nationalbewussten Tschechen und deutschsprachigen Böhmen zum Trotz ungleich friedlicher zu als etwa in Berlin oder auch Wien. Andernfalls hätte in diesen Tagen kaum ein Buch das Licht der Welt erblickt, das seinem Titel wie Äußeren nach denkbar unscheinbar daherkam: „Wein“. Rückblickend aber entpuppt es sich als letzte, schaurig-schöne Manifestation der einzigartigen deutsch-jüdisch-tschechischen Kultursymbiose, die 1938 mit der Zerschlagung der Tschechoslowakei durch Nazi-Deutschland den Anfang ihres Endes nahm.

Daniel Deckers in der politischen Redaktion verantwortlich für „Die Gegenwart“. F.A.Z.

In den Buchhandlungen der kosmopolitischen Stadt war das mit zahlreichen Karikaturen des tschechischen Künstlers Adolf Hoffmeister ausgeschmückte Bändchen nicht aufzutreiben. Die Spuren des kaum 150 Seiten zählenden Werkes, das immerhin schon im Geleitwort als „Erinnerung und Zeitdokument“ avisiert wurde, führten vielmehr zum „Oppelthaus“ auf dem von vielen geschichtsträchtigen Gebäuden gesäumten Altstädter Ring.