Bachfest in Leipzig : Familienfesttreiben in Leipzig

„Wenn man in diesem Spital ist und dieses Virus hat: Der killt alles!“ Wer bei diesem lustvollen Stoßseufzer einer Schweizer Bachfest-Besucherin gleich wieder an Corona denkt, liegt glücklicherweise daneben. Hochinfektiös sind hier nur Johann Sebastian Bach und seine Familien, die kleine und die große, die beim Leipziger Fest zusammenkommen. Die kleinere, obwohl nach heutigen Maßstäben auch schon recht umfangreiche: Bach mit seinen vielfältig verzweigten, ebenfalls musizierenden Vorfahren, Söhnen sowie weiteren vorbildgebenden und korrespondierenden Berufskollegen. Die große: alle, die sich Bachs Klang- und Geisteswelt verbunden fühlen und nicht nur glücklich infiziert sind, sondern diese berauschende Krankheit nun, nach zwei pandemiegetrübten Jahren, endlich wieder als bekennende Gemeinde am authentischen Ort ausleben dürfen.

Chöre, Collegien und Vereine von Japan bis Paraguay, die meisten direkt nach Bach benannt, sind angereist, um in Kantatenprogrammen, Gottesdiensten und Motetten zu singen: 31 inklusive der einheimischen Szene. Kartenbestellungen kamen bisher aus 51 Ländern. „We are family“ – das diesjährige Motto des noch bis zum 19. Juni laufenden Festes hat gute Chancen zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung.

Es ist auch an anderen Festivalorten oft so, dass zugereiste Kunstgäste quasi die Hefe im urbanen Teig abgeben. Aber man wird lange suchen müssen, um eine solch intensive (und dazu bisher wetterbegünstigte) Durchdringung des städtischen Normalbetriebs mit dem Festtreiben zu erleben, wie es sich hier in Leipzig nicht in einem abgegrenzten Bezirk vollzieht, sondern von Bachs Hauptkirchen St. Thomas und St. Nikolai in den Stadtraum hineinflutet. Da wird der Thomaskirchhof mit dem Denkmal des Komponisten und den anliegenden Restaurants zu einem von allen Seiten begangenen und als Begegnungsort ge­nutzten Kunst-Marktplatz; immer wieder kreuzen Musiker mit ihren Instrumentengruppen den Weg, oft begegnen sich Künstler und Besucher in den gleichen Cafés und Biergärten, und wem eher nach einer Zeitreise ist, der kann sich in einem Virtual-Reality-Container in Bachs Weimarer „Himmelsburg“ hineinversetzen lassen.

Zweihundert Meter weiter erlebt man den Tenor Benedikt Kristjánsson bei den Technikproben für seine spektakuläre Solo-Johannespassion, mit der er vor zwei Jahren in einer pandemiebedingt leeren Thomaskirche das Streaming-Pu­blikum in der ganzen Welt begeistert hatte, nun auf der großen Marktbühne, quasi als Vorabansage und Gratisgeschenk für eilige Passanten: spontaner Beifall schon hier, gewiss auch von manchem, der das Bachfest sonst gar nicht auf der Agenda hatte. Die Aufführung selbst, bei der der Sänger nur von einem Perkussionisten und einer Tastenkünstlerin begleitet wird, zeigt dann im Publikum das er­staunliche Miteinander stiller leiblicher Genüsse und andächtiger, gleichsam zeitloser Ergriffenheit; die vorderen Reihen haben sich einfach auf dem Marktplatzpflaster niedergelassen, um die Choräle mitzusingen oder sich mit ge­schlossenen Augen in die von Bachs Klängen durchdrungene Sommernachtsatmosphäre einsinken zu lassen.