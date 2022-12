Statussymbole : Mein Auto, meine Welt

Früher war das Auto das Statussymbol schlechthin. In Zeiten von Klimakrise und Verkehrswende hat sich das geändert. Aber was, wenn es symbolisch für alles steht, was jemand erreicht hat? Ein Ausflug mit Recep Demir.

So, sagt Recep, jetzt ist er warm. Legt die Hand, an der ein dicker Ring steckt, locker auf den Lenker. Schaut herüber in einer Mischung aus Neugier, Anstand und Routine, so lange, wie es nur jemand wagt, für den 200 Kilometer pro Stunde pure Entspannung sind. Blickt dann nach unten, drückt irgendeine Taste, sagt, als würde er die Nährwerte von einer Müslipackung ablesen: „500 PS.“ Und zieht durch.

Elena Witzeck Redakteurin im Feuilleton.





Die Straße ist frei, es ist Sonntag, der einzige Tag, an dem Recep seinen Sportwagen fährt. Der Motor schnurrt sehr zufrieden. Zwei, drei Sekunden, so genau zähle ich nicht mit. Es soll nicht gleich auffallen, dass ich noch nie mit einem 500-PS-Wagen gefahren bin. Dann gleitet er rüber nach rechts. Als ich auf dem Weg zu ihm war, hatte Recep geschrieben: „Nur langsam und sicher ankommen, bitte!“ Daumen hoch. Als wüsste er, wovon er spricht, wüsste, dass sicher ankommen keine Selbstverständlichkeit ist. Jetzt hat er beide Hände am Steuer. „Früher, als ich den Führerschein neu hatte, habe ich mit dem Auto von Papa schon viel Mist gebaut“, sagt er, „aber Gott sei Dank keinen Unfall.“ Gott sei Dank.