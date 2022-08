Warum starb Darja Dugina? : Tod durch Hassphilosophie

Die politische Mystik in Russland hat einen großen Verlust erlitten. Der aufgehende Stern dieser Bewegung, die 29 Jahre alte Journalistin Darja Dugina, ist durch eine unter ihrem SUV gezündete Bombe ums Leben gekommen. Als Schlüsselfigur der russischen po­litischen Mystik gilt Darjas Vater, der Philosoph und Politologe Alexander Dugin. Seine Konzeption vertritt die unanfecht­bare Überlegenheit der eurasischen Zivilisation über die westliche Welt. Dugin hat Darja mit seinem mystischen Denkansatz angesteckt. Sie, die an okkulte Erleuchtungen glaubte, erfüllte die Rolle seiner Gehilfin und Pressesekretärin.

Wie jede religiöse Doktrin unterteilt die Dugin’sche Familienideologie die Welt in Licht und Finsternis. Sie ist ziemlich primitiv und basiert auf der Überzeugung, Russland stehe eine große Zukunft bevor. Bei Dugin sind die „Angelsachsen“, die die Zi­vilisation des Meeres unterstützen, schuld an allen Übeln, während Eurasien ohne klar umrissene Grenzen das göttliche Ge­schenk des Landes sei. Dugin hat eine Evolution vom So­wjetgegner und philosophierenden halbherzigen Dissidenten bis zum stahlharten Bollwerk der Putin’schen Diktatur durchlaufen. Darja begann nicht nur, an die väterliche Doktrin zu glauben, sie entwickelte sich zu einer aktiven Hasspredigerin gegen die fremde Welt. Zu Beginn des russisch-ukrainischen Krieges wurde dieser Hass zu ihrer Religion. Auf verschiedenen Medienplattformen zeigte sie sich begeistert über neues russisches Kriegs­gerät, fuhr der russischen Armee hinterher nach Mariupol, wo sie den militärischen Er­folg ihrer Heimat sichtlich genoss. Wo­möglich hat sie für ihren Jubel im Asow-Stahlwerk, deren ukrainische Verteidiger in russische Gefangenschaft gerieten, mit dem Leben bezahlt.