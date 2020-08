Aktualisiert am

Was die Wehrmacht nicht schaffte

Cruise bedroht Brücke : Was die Wehrmacht nicht schaffte

Mission: Unmöglich! Tom Cruise will für seinen neuen Film eines der schönsten Brückenmonumente Polens sprengen. Wenn er damit durchkommt, wäre das ein Skandal.

Noch eine reine Idylle, soll sie bald für den nächsten „Mission: Impossible“-Teil von Tom Cruise in die Luft gesprengt werden: Die majestätisch in dreißig Metern Höhe über den Bober schwingende Stahlfachwerkbrücke des Ingenieurs Otto Intze von 1905. Bild: Getty

Sie ist nicht nur ein Technikdenkmal ersten Ranges, sie verbindet mit ihrer organisch geschwungenen Form auch die bewaldeten Hänge einer Talsperre derart elegant, dass es der Schöpfer nicht wesentlich besser hätte lösen können - die Bobertalbrücke in Niederschlesien, rund sechzig Kilometer östlich von Görlitz gelegen.

Mit ihrer ebenso spektakulären wie landschaftsbildprägenden „Fischbauch“- Konstruktion scheint sie wie ein stahlglänzender fliegender Fisch schwerelos über die Talsperre zu gleiten. Die Brücke des Aachener Ingenieurs Otto Intze stammt aus den Jahren 1905/06 und darf als wichtigste erhaltene Eisenkonstruktion der hochindustriellen Phase Schlesiens gelten. Mit einer Länge von 132 Metern bei 42 Meter Höhe und einer Bogenspannweite von 85 Metern ist sie eine der wenigen noch existierenden „hängenden“ Brücken weltweit. Dass sie in der Liste der Technikdenkmäler verzeichnet wäre, sollte selbstverständlich sein. Sie befindet sich in einem passablen Allgemeinzustand, diente sie doch noch bis vor vier Jahren dem modernen Zugverkehr. Während aber vergleichbare Technik-Wegmarken in England längst unter Schutz gestellt und sorgfältig restauriert wurden, ist die filmreife Brückenpreziose nahe des schlesischen Orts Pilchowice (bis 1945 Pilchowitz) nun akut gefährdet - und zwar ausgerechnet durch ein Filmteam aus Hollywood.