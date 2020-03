Virenfreie Begrüßung : Lasst lieber die Finger davon

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Dennoch grüßt man in Indien in der Regel auch die Götter mit der Anjali-Geste: als Zeichen des Respekts, den man seinem Gegenüber erbringt und der eine gewisse Distanzierung impliziert. Dieses Grußverhalten ist in alten Texten schriftlich festgehalten und normiert worden. Jedenfalls gilt dies für die Brahmanen, denen wir zahlreiche Sanskrit-Schriften (die wohl umfangreichsten Literatur der Welt), manche Einsicht und viel Kuriosa verdanken. So wurde früh zwischen verschiedenen Formen des Grüßens unterschieden. Darunter findet sich das Aufstehen, das Berühren der Füße, die Verbeugung, das Geben eines Stirnmals, „Tika“ genannt, oder das leichte, wortlose Wiegen des Kopfes. Die Form des Grußes richtete sich nach der gesellschaftlichen Stellung und markierte Rang-, Geschlechter und Altersunterschiede. Gleichrangigkeit war so gut wie ausgeschlossen.

Mehr zum Thema 1/

Nun ist es natürlich fast unmöglich, ein solches ritualisiertes Verhalten flächendeckend außerhalb Indiens einzuführen und an die Stelle von gewohntem Verhalten zu setzen. Aber Indien praktiziert ja längst auch die westliche Begrüßung des Händeschüttelns. Warum sollte dann nicht die Anjali-Geste „viral“ gehen können. Immerhin hat es in Indien bislang nur wenige offiziell bestätigte Ansteckungen mit dem Virus gegeben. Freilich – und das ist das eigentliche Dilemma – kann das Ausbleiben der Ansteckung nicht am Gruß liegen, denn das Händeschütteln ist längst auch überall in Südasien verbreitet. Die Globalisierung kennt keine Grenzen, weder für ein Virus noch für Rituale.

Axel Michaels lehrt Indologie in Heidelberg.