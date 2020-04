Corona-Krise : Sachsen beschließt als erstes Bundesland Maskenpflicht

Bereits am Gründonnerstag, als Sachsens Landtag zusammenkam, um infolge der Pandemie eine außergewöhnliche Notsituation festzustellen und daraufhin eine nur in diesem Fall zulässig Neuverschuldung zu beschließen, galt für Abgeordnete wie Mitarbeiter und Journalisten die Pflicht, Mund- und Nasenschutz zu tragen.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. F.A.Z.



Am Freitag nun beschloss die Regierung, diese Pflicht auf den gesamten Freistaat auszuweiten. Ab Montag müssen in ganz Sachsen beim Einkaufen sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln Mund und Nase bedeckt sein, teilte Ministerpräsident Michael Kretschmer nach der Kabinettsitzung in Dresden mit. Sachsen ist damit das erste Bundesland in dem eine flächendeckende Mund- und Nasenschutzpflicht besteht.

Neu

Um der Pflicht zu genügen, bedürfe es keiner Spezialmaske, es reiche auch ein einfaches Halstuch oder ein Schal, sagte Kretschmer. Er begründete die Maßnahme mit der ab Montag gültigen Lockerung der Kontakteinschränkungen, die wieder eine größere Ansteckungsgefahr mit sich bringe. Die Bundesregierung hatte am Mittwoch unter anderem mit dem Verweis auf fehlendes Material davon abgesehen, das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit verbindlich einzuführen.

Geringe Siedlungsdichte, hohes Durchschnittsalter

Kretschmer dagegen sagte, man sei jetzt auch angesichts des vielfältigen Materials an einem Punkt, wo man einen Mund- und Nasenschutz verpflichtend vorgeben könne. Darüber hinaus empfiehlt die Landesregierung, in der Öffentlichkeit generell eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen.

Zwar zählt Sachsen bisher zu den Bundesländern, die wie auch die anderen ostdeutschen Länder vergleichsweise wenig von der Pandemie betroffen sind, was zum einen an der deutlich geringeren Einwohnerzahl und Siedlungsdichte liegt, andererseits aber auch an den geringeren wirtschaftlichen Verflechtungen und Ballungsräumen wie im Westen.

Allerdings weist Sachsen auch ein deutlich höheres Durchschnittsalter der Bevölkerung auf, was es ebenfalls mit den anderen Ost-Ländern gemein hat, die zusammen seit 1990 mehr als vier Millionen junge Menschen verloren haben. Damit hatte der Freistaat unter anderem seine bisher neben Bayern besonders strengen Ausgangsbeschränkungen begründet.

Lockerung bei Gottesdiensten geplant

Ab Montag soll in Sachsen zugleich das Verbot fallen, die eigene Wohnung ohne triftigen Grund zu verlassen, heißt es in dem Kabinettsbeschluss. Darüber hinaus seien auch wieder Tagesausflüge in Naherholungsgebiete wie das Erzgebirge oder die Sächsische Schweiz erlaubt. Anders als zunächst angekündigt wird der Freistaat jedoch Bibliotheken, Museen, Gedenkstätten und Zoos bis mindestens 4. Mai geschlossen halten. Garten- und Baumärkte sowie Einzelhandelsgeschäfte bis 800 Quadratmeter Fläche sollen allerdings nach vier Wochen Zwangspause wieder öffnen dürfen.

Eine Lockerung stellte Kretschmer zudem bei Gottesdiensten in Aussicht; so sollen ab Montag in Kirchen, Synagogen und Moscheen maximal 15 Personen unter Beachtung der Abstandsregeln zusammenkommen dürfen. Im benachbarten Thüringen beschloss die Landesregierung, Gottesdienste ab 4. Mai wieder zuzulassen, dann immerhin mit bis zu 50 Personen. Diese Zahl gilt dann auch für Versammlungen unter freiem Himmel, die ab diesem Datum wieder zulässig sein sollen.