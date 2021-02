Portugal und die große Welle : „Erst war alles erlaubt, jetzt ist alles verboten“

Geringe Corona-Restriktionen lockten viele Ausländer nach Portugal. Nach Weihnachten stiegen die Infektionszahlen auf das Siebenfache der Werte in Deutschland. Was bedeutet das für die Wohlfühlflüchtlinge?

Zur Zeit herrscht Surfpause an der Praia do Norte im portugiesischen Nazaré. Bild: Reuters

Wenn die Sonne scheint und gerade Ebbe an der Atlantikküste ist, treiben an der Praia dos Pescadores etwa zweihundert Surfer im Wasser und warten auf Wellen. Wenigstens surfen darf man noch in Ericeira.

In diesen Wochen, in denen Portugals Infektionszahlen zeitweise siebenmal höher als die in Deutschland erreichten Werte lagen und seit dem 15. Januar ein strenger Lockdown herrscht, ist das nicht selbstverständlich.

Weiter nördlich, in Nazaré, sind die Strände ab 13 Uhr gesperrt. In Carcavelos, wo gleich nach der Tejo-Mündung in komfortabler Nähe zu Lissabon die Wellen brechen, hat die Gemeinde das Surfen ganz verboten. Ein Video von vier Männern, die am Strand von Carcavelos mit Surfbrettern unterm Arm vor einem Polizeiauto davonliefen und von denen drei ins Meer entkamen, hat in den sozialen Medien hitzige Debatten ausgelöst. Gehen die Autoritäten zu weit und kriminalisieren Menschen, die sich fit halten? Oder brechen Surfer die Regeln, weil sie auf das Wohl der Allgemeinheit pfeifen?