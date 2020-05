Gesundheitssystem NHS : Die neue englische Staatsreligion

Aktualisiert am

Nie erschien die medizinische Infrastruktur so wertvoll wie heute. Doch das englische Gesundheitssystem zeigt sich in der Corona-Krise nicht von seiner besten Seite. Verdient es den Stolz der Briten?

Der erste Donnerstagabend, an dem die Briten um acht Uhr von ihren Fenstern, Balkonen oder Vorgärten klatschten, johlten, pfiffen und auf Töpfen trommelten, um ihre Wertschätzung für die Mitarbeiter des National Health Service (NHS) auszudrücken, liegt erst knapp acht Wochen zurück. Doch hat sich diese Aktion bereits als Ritual etabliert, das einem Glaubensbekenntnis gleichkommt. Wehe dem, der Unbehagen über derartige moralisch korrekte Massenbekundungen empfindet!

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. F.A.Z.

Die satirische Zeitschrift „Private Eye“ persifliert in ihrer jüngsten Ausgabe den Druck, daran teilzunehmen: „Frau aus den Cotswolds, die nicht für den NHS applaudiert hat, soll auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden“ lautet die Überschrift eines Berichts von „unserem Beifall-Korrespondenten“. Dieser meldet, dass die Nichtteilnahme einer Frau am gemeinschaftlichen Klatschen von einer Nachbarin bemerkt und gemeldet worden sei. Während der Mob am nächsten Tag „Verräterin“ auf das Haus der Ketzerin gepinselt und deren Fenster eingeschlagen habe, sei die Frau herausgekommen und habe tränenüberströmt um Vergebung gebeten: Sie habe mitklatschen wollen, doch ihr krankes Kind habe zuvor eine schlimme Nacht gehabt und sei endlich auf dem Sofa eingeschlafen. Für solche Erklärungen sei es jedoch zu spät gewesen, berichtet der Korrespondent, die Verbrennung der Mutter auf dem Scheiterhaufen bereits beschlossen und als Wohltätigkeitsveranstaltung zugunsten örtlicher guter Zwecke angekündigt.