Rückkehr des Lebens : New York, ein Sommermärchen?

In New York feiern viele Menschen trotz steigender Infektionszahlen wieder. Die Restaurants sind voll, die Stadt lädt zum Megakonzert. Ganz verschwunden ist die Verunsicherung aber nicht.

Ein Samstag, dieser Tage, im „Nowadays“. Heutzutage, so heißt der Club in Ridgewood in Queens, gelegen zwischen Autowerkstätten und einem großen Friedhof. Hier steigt man an einem der entlegeneren Stopps des „Party Train“ aus, wie viele die Linie L der U-Bahn nennen. Unter der Tanzfläche rumpeln die Wagen nach Bushwick und Williamsburg, vielleicht könnte man sie hören, dröhnte da nicht der Bass. New York ist hier ganz bei sich selbst, und alles sieht längst wieder aus, wie es vor der Pandemie aussah. Kurze Kleider, bauchfreie Tops, bunte Haare, große Sonnenbrillen. Giftfarbene Cocktails, Biergläser, die das Sonnenlicht brechen, French Fries mit ganz viel Salz.

Die Vorsichtigeren tanzen draußen, und schöner ist es auch, im letzten Licht und zwischen den schrumpeligen Bäumen, das Zirpen der Grillen ist nur zu hören, wenn man weiter von der Tanzfläche entfernt ist. Hier trägt man keine Schutzmaske, nur manche, die in den Foodtrucks Margaritas mixen oder die Burger mit japanischem Beef braten. Wer will, kann auch wieder drinnen tanzen, da spielt ein DJ namens Ron Like Hell. Draußen ist es aber immer noch viel voller, hört man. Vor zwei Wochen haben sie hier eine 24-Stunden-Party veranstaltet, drinnen und draußen, um sieben Uhr morgens gab es Bagels. Niemand kommt ohne Impfnachweis oder negativen Test rein – bald sollen nur noch Geimpfte feiern gehen können. Eine App zeigt einen QR-Code mit den Immunisierungsdaten an – der blaue „Excelsior Pass“, den die Stadt eingeführt hat, blinkt beim Türsteher auf dem Handy auf.