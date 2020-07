Gartenserie: Citrusfrüchte : Ein biologisches Kunstwerk

Einmal Herkules sein und die „Äpfel der Hesperiden“ in den Händen halten. Das wünschte sich wohl so mancher Patrizier der Renaissance, mancher Fürst des Barocks. Mit Pomeranzenhäusern – pomum wie Apfel, aureum wie Gold – eiferten sie dem Trickster der Antike nach. Doch bis heute ist fraglich, ob die mythischen „Hesperidia“, wie Carl von Linné jene Südfrüchte nannte, die in fürstlichen Orangerien den cisalpinen Winter überdauern sollten, Äpfel oder Orangen waren. Botaniker sprechen von „Panzerbeeren“, wenn sie harthäutige Zitrusfrüchte aus der Familie der Rautengewächse meinen. Der lateinische Name leitet sich von der Zeder ab, die schon früh als kultischer Duftstoff herhalten musste, wie später die Zedratzitrone mit ihren duftenden Öldrüsen.

Theophrast, Schüler des Aristoteles, beschrieb sie 310 vor Christus als Erster und nannte sie „Melon medicon“, Frucht der Meder, wobei „melon“ auch Apfel heißen konnte. Erst bei Plinius dem Älteren taucht im Jahr 77 unserer Zeitrechnung das Wort „Citrus“ auf. Bis zu den Medern im Zagrosgebirge waren die Früchte schon weit gereist. Sie kamen aber nicht von den mythischen Nymphen im Westen – hesperus heißt Abendstern –, sondern aus dem Fernen Osten, wo sie sich vor rund acht Millionen Jahren an den südöstlichen Ausläufern des Himalajas entwickelten.

Zitrone als kultische Frucht

Der chinesische Kaiser schätzte sie schon im dritten vorchristlichen Jahrtausend als Tributzahlung. Hat womöglich Alexander der Große die Zitronatzitrone in den Westen gebracht? Nein, denn Ausgrabungen auf Zypern haben Zitrussamen zutage gefördert, die 3200 Jahre alt sind, und Pollenanalysen belegen, dass in Cumae bei Neapel schon achthundert Jahre vor der Zeitenwende Zitruspflanzen kultiviert wurden. Wer hat sie mitgebracht: die Ugariter, Phönizier, Flüchtlinge aus Kleinasien, Aeneas? Historisch verbürgt ist, dass jüdische Flüchtlinge aus dem zerstörten Jerusalem Zitrusfrüchte an den Küsten des Mittelmeers verbreiteten. Schließlich kannten sie die Zitronatzitrone als kultische Frucht des Laubhüttenfestes. Maurische Feldherren führten die Citrus im achten Jahrhundert in Andalusien ein.

Die Citrus ist ein biologisches Kunstwerk. Ihre drei Ur-Arten – Zitronatzitrone (Citrus medica), Mandarine (Citrus reticulata), Pampelmuse (Citrus maxima) – und ihre zahlreichen kultivierten Hybriden galten daher bald als elitäres Statussymbol. Auch die Orange oder Apfelsine, der chinesische Apfel, ist eine Kreuzung aus Mandarine und Pampelmuse und gehört damit zur Hybrid-Gruppe der Bitterorangen. Wer auf sich hielt, nahm sie ins Wappen auf, wie die Medici von Florenz, oder legte, wie die Nürnberger Patrizier, „Hesperiden-Gärten“ an. Seit dem sechzehnten Jahrhundert baute man, nach dem Vorbild von Limone am Gardasee, abschlagbare Winterhäuser aus Holz über die immergrünen Pomeranzenbäume, etwa im Herrengarten der Heidelberger Vorstadt oder im Lustgarten von Stuttgart.

Nach den Verheerungen des Dreißigjährigen Krieges wurde das den Herren zu teuer. Von nun an kultivierten sie ihre Zitrusbäume in Kübeln und verfrachteten sie für den Winter in lichte, luftige Kalthäuser bei zwei bis fünf Grad Celsius. Als exemplarisch gilt die älteste Orangerie hierzulande, die 1695 bis 1697 im nordhessischen Altmorschen-Heydau gebaut wurde. Wieder orientierten sich die Fürsten an Italien. In Hanau jedoch entstand eine Orangerie als eigener Schlossflügel nach französischem Vorbild. Im achtzehnten Jahrhundert kamen Glashäuser auf. Eine sanfte, kontinuierliche Kanalheizung ersetzte die Öfen. Als englische Pflanzenjäger neue Exoten nach Europa brachten, wichen die fürstlichen Orangerien – nach einer letzten Blüte mit der Neuen Orangerie in Potsdam (1851 bis 1864) – allmählich den Palmenhäusern aus Eisen und Glas.

Heute sind Citrusfrüchte für jeden verfügbar. Nahezu 95 Millionen Tonnen wurden 2018 weltweit geerntet. Allein das Mutterland China steuerte mehr als 35 Millionen Tonnen bei, darunter neunzehn Millionen Tonnen Mandarinen. Die meisten Orangen werden mit mehr als sechzehn Millionen Tonnen in Brasilien angebaut. An dritter Stelle trumpft Mexiko mit Orangen und Zitronen auf. In Spanien wissen die Supermarkt-Kunden noch, dass eine reife Orange grün ist. Die orangenfarbene Apfelsine in unseren Supermärkten wird künstlich mit Ethylen behandelt, um die falsche Erwartung der Kunden zu erfüllen.