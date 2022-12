Ransmayr über Enzensberger : Schwarze Sonne

Seltene Sensation: Die Sonnenfinsternis aufgenommen in München am 11. August 1999 Bild: Picture Alliance

Am 11. August des Jahres 1999, einem im Alpenraum wechselnd bewölkten Mittwoch, glitt der Mond in seiner gebundenen Rotation, die den Erdbewohnern immer nur eine Seite ihres Trabanten zeigt, zwischen die Bahnen von Sonne und Erde. Sein Schatten huschte dabei mit einer Geschwindigkeit von fünfzigtausend Stundenkilometern über den Atlantik, verlangsamte sich über dem europäischen Kontinent auf weniger als dreitausend Stundenkilometer und verdunkelte auf einer etwa hundert Kilometer breiten und nahezu vierzehntausend Kilometer langen, von Nova Scotia bis an den Golf von Bengalen reichenden Schattenbahn Land und Wasser in einer Kette von totalen Sonnenfinsternissen.

Auch für die steilen, vom Fleckvieh in Stufen getretenen Bergwiesen um jene Almhütte am Rand des oberösterreichischen Höllengebirges, die ich damals in den Sommermonaten als Pächter be­wohnte, war eine totale, knapp zweieinhalb Minuten dauernde Finsternis be­rechnet worden, eine Sensation, wie sie in diesem Landstrich seit einhundertsiebenundfünfzig Jahren nicht mehr zu sehen gewesen war – und, von diesem Augusttag an gerechnet, erst in zweiundachtzig Jahren wieder zu sehen sein sollte.