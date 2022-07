Sylter Trauungsstreit : Christian Lindners spiritueller Anspruch

Ist Christian Linder nun der Kulissenschieber der evangelischen Kirche, als der er nach seiner kirchlichen Hochzeit hingestellt wurde? Reitet die Kirche sich selbst herein, wenn sie kirchliche Trauungen durchführt, auch wenn beide Eheleute Nicht-Kirchenmitglieder sind? Die Debatte darüber wird auch auf bischöflicher Ebene kontrovers geführt. Den Vorwurf Margot Käßmanns, die Kirche als „Kulisse“ für „billige Eventlocations“ missbraucht zu haben, wollte Christian Lindner jedenfalls nicht auf sich sitzen lassen. Im Magazin „Chrismon“ erklärt er nun: „Es gibt ein Mehr, das über uns beide und unser gemeinsames Leben hinausweist. Das in einem Gottesdienst zu bedenken und den Segen zu empfangen, war mir wichtig.“

Ob die Trauung theologisch in einer Segnungsfeier aufgeht, hatte Lindner nicht zu erörtern. Das „weltlich Ding“, als welches Luther die Ehe in einen Gegensatz zum sakramentalen Verständnis katholischerseits brachte, muss einer Segnungsfeier nicht widersprechen. So oder so gibt Lindner im „Chrismon“-Gespräch spirituelle Sensibilität zu erkennen, wie um die mangelnde politische Sensibilität des Sylter Vorgangs zu kompensieren und lässt tunlichst nicht den Heini raushängen. Er bringt die Trauungsfrage also nicht etwa mit dem Marktmechanismus von Angebot und Nachfrage in Verbindung, was einer durchaus standesgemäßen Verstiegenheit gleichgekommen wäre, er ruft nicht „so what?“ und braust mit dem Porsche davon. Nein, das tut er nicht. Lindner erwähnt die geistlichen Vorbereitungsgespräche zur Trauung, die ihn in seinem Nachdenken darüber bestärkt hätten, womöglich in die evangelische Kirche einzutreten.