Zensur in China : Das Virus und die Partei

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Als Ai Fen am 30. Dezember die Laborwerte eines Patienten mit Lungenentzündung bekam, umkreiste sie mit einem Rotstift den Befund „Sars Coronavirus“. Sie meldete die Diagnose sofort im Krankenhaus und warnte ihre Kollegen in der Abteilung, sich besser zu schützen. Zugleich schickte sie ein Foto des Befunds an frühere Kommilitonen. So gelangte die Nachricht von der hochansteckenden Krankheit in die Ärztekreise von Wuhan. Ihr Chef aber herrschte sie an: „Wie kannst du ohne Parteidisziplin Gerüchte verbreiten?“ Sie wurde aufgefordert, ihre mehr als zweihundert Kollegen mündlich zu drängen, Informationen über die Lage zu verschweigen. Sie sollte dabei weder SMS noch Weixin (eine ähnliche App wie WhatsApp) benutzen, sondern nur persönlich oder übers Telefon sprechen: „Sogar deinem Mann darfst du nichts verraten“. Man warf ihr vor, die Prosperität der Stadt zu gefährden. Ai Fen war verzweifelt. Als sie am Abend nachhause kam, sagte sie ihrem Mann nur: „Falls mir ein Unglück zustößt, pass gut auf unser Kind auf.“ Das Kind ist ein Jahr alt, ihr Mann war verwundert, warum ihm seine Frau so etwas sagte. Erst als am 20. Januar der renommierte Virologe Zhong Nanshan öffentlich sagte, dass dieses Virus von Mensch zu Mensch übertragen werden kann, wusste ihr Mann, was seine Frau erlebt hatte.