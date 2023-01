Schul-Debatte : Was ChatGPT gegen den Lehrermangel empfiehlt

In der Bildung erlebt Deutschland gerade eine Phase der Alarmmeldungen. Jede neue Umfrage, jede Bildungsstudie macht abermals deutlich: Ein hoher Prozentsatz deutscher Schüler hatte schon vor der Pandemie große Rückstände in den Kernfächern, durch das Unterrichtschaos in der Corona-Zeit haben diese noch zugenommen. Die sich abzeichnende „Risikogruppe“ droht immer stärker zurückzufallen, staatlich angestoßene Aufholprogramme haben daran bislang wenig geändert.

Auch die Bildungsprognosen sind düster. Der Lehrermangel, der sich schon seit einiger Zeit abzeichnet, wird sich schnell vergrößern und Deutschlands Schulen in den kommenden zwanzig Jahren prägen. Dass es so weit kommen konnte, liegt an den undifferenzierten Berechnungen der Kultusministerkonferenz (KMK), die es nicht vermochte, die angestiegenen Geburtenzahlen in das richtige Verhältnis zu der Zahl der erfolgreichen Studienabschlüsse im Lehramt zu setzen und eine Reihe von systemimmanenten Unsicherheitsfaktoren zu berücksichtigen. Man muss hier von einer Matheschwäche auch in den Kultusministerien sprechen.