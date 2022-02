Carole King wird achtzig : Wie eine natürliche Frau

Carole Kings Laufbahn lässt sich nur in Superlativen beschreiben. Passt gut auf sie auf, denn in ihr habt ihr einen Freund: der Rockmusikerin zum Achtzigsten.

Wollte man, ausgerechnet an ihrem achtzigsten Geburtstag an diesem Mittwoch, uncharmant sein, dann könnte man behaupten: Sie war, bevor sie wie ein weiblicher Elton John die Singer/Songwriter-Epoche einläutete, der naturgemäß schönere Teil des zweiköpfigen Hitmonsters Goffin/King, das seit 1960 den amerikanischen Goldstandard für Pop- und Rockkompositionen lieferte, genauso kommerziell und auch ähnlich formelhaft wie Leiber/Stoller oder Pomus/Shumann, dabei weniger eigenwillig als die Briten Lennon/McCartney oder Jagger/Richards.

Edo Reents Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Carole King heiratete Gerry Goffin mit siebzehn und war mit achtzehn Plattenmillionärin. Mit ihm schrieb sie für die Everly Brothers, die Drifters, die Byrds, Aretha Franklin und für sehr viele andere: „The Loco-Motion“, „Up On The Roof“, „Take Good Care Of My Baby“, „One Fine Day“, „(You Make Me Feel Like) A Natural Woman“ – Hitparadendauerbrenner auf beiden Seiten des Atlantiks, für die ihr Mann sich die Texte ausdachte und sie sich die Musik, was sie in der angelsächsischen Welt, noch vor Joni Mitchell, zur erfolgreichsten und wohl auch wichtigsten Komponistin überhaupt machte.

Das konnte sie im Schlaf

Das Paar beherrschte die erste und letzte Anforderung an Popmusik wahrscheinlich im Schlaf: komplexe Empfindungen in verständlichen Versen und eingängigen Melodien zum Ausdruck zu bringen, damit ein Höchstmaß an Anschlussfähigkeit zu erreichen, ohne dabei klischeehaft zu sein. Nach drei Minuten musste der Spaß aber vorbei sein; etwas anderes hätten die feinen Herren im New Yorker Brill Building, das maßgeblich zur Professionalisierung der Popmusik beigetragen hat, nicht akzeptiert. Das waren im wesentlichen Auftragsarbeiten, mit denen, außer den Autoren selbst, Musikverlage und Plattenfirmen Kasse machen mussten und die sich dementsprechend von Anstößigkeiten oder Aufwiegelei, wie sie der klassische Rock’n’Roll kurz zuvor noch betrieben hatte, fernhielt. Mit ihr bediente oder schuf dieses außerordentlich kreative Duo Erfahrungsmuster und Erwartungen, die von Teenager-Sehnsüchten bis hin zu gleichsam erwachsenen Ermächtigungsphantasien reichten.

Dieser für sich genommen schon außergewöhnlichen, nur in Superlativen beschreibbaren Laufbahn fügte Carole King mit Beginn des neuen Jahrzehnts eine weitere hinzu. Nach der Trennung von Goffin und unter dem Einfluss von Joni Mitchell und James Taylor verpuppte sie sich zu einem Solo-Schmetterling von spröder Schönheit und seltsamer Entrücktheit. Ihr Debütalbum „Writer“ (1970), für das sie eigentlich nur den Goffin/King-Katalog noch einmal durchzusehen brauchte, funkelte wie ein Rohdiamant, war aber, trotz der rockig-unverputzten Untertöne, kein sonderlicher Erfolg. Umso mehr dann „Tapestry“ (1971), diese Klavierakkord gewordene Sensation, die sich nach neueren Schätzungen rund 75 Millionen Mal verkauft hat, auf jeden Fall einer der gewaltigsten Plattenerfolge aller Zeiten. Mit ihrer warmen, wie von einem Schnupfen belegten Stimme intonierte sie ihr lyrisch vertieftes, generationenspezifisch skeptischer gewordenes Material, das ihr, dem mit 29 schon vergleichsweise alten Superstar, passte wie angegossen. Sie setzte auf Eleganz, weniger auf Kraft und hatte ihre Affekte jederzeit unter Kontrolle. Wahrscheinlich erreichten auch dank diesem gebremsten Spiel Lieder wie „It’s Too Late“ oder „You’ve Got A Friend“ diese immense Reichweite; die Kehrseite war, dass ihre Interpretin, einmal als „Meistersängerin des jüdischen Blues“ apostrophiert, im heraufkommenden Hardrock-Zeitalter damit niemanden mehr erschreckte und selbst dynamischere Songs wie „I Feel The Earth Move“ und „Smackwater Jack“ fast nach Mittelstands-Gospel klangen. Wahrscheinlich aus Überzeugung lieferte sie gepflegte Unterhaltung, aus der in weniger vorteilhaften Momenten gepflegte Langeweile wurde.

Eine Schlüsselfigur des Pop-Adels

Mit makellosen Einspielungen, darunter eine schöne Zusammenarbeit mit dem Kinderbuchautor Maurice Sendak, hielt sie ihren Ausstoß das Jahrzehnt hindurch konstant; ihr Einfluss aber schwand. Jedoch blieb sie, was sie schon als Minderjährige gewesen war – eine am liebsten im Hintergrund wirkende Schlüsselfigur des amerikanischen Pop-Adels, aufgeklärt, tolerant und strikt demokratisch. Vor zehn Jahren dementierte sie von ihr selbst in die Welt gesetzte Rückzugsgerüchte. Regelmäßig bringt sie Konzert- oder alte Demoaufnahmen heraus, eigentlich Neues nicht. Es gibt, diesseits von Rhythm&Blues, Easy Listening, Gospel und Jazz, auch kein Rad mehr, das sie noch neu erfinden könnte. Aber die Zeit ist jetzt langsam reif für ein Alterswerk.