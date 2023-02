FAZ Plus Artikel: Appell der Literaturhäuser : Sichert die Zukunft der Literatur!

Die Literaturhäuser des deutschsprachigen Raums appellieren für eine Ausweitung ihrer finanziellen Förderung. Ein Gespräch mit Tanja Graf, Leiterin in München, Gesa Schneider, Leiterin in Zürich, und Hauke Hückstädt, Leiter in Frankfurt am Main.