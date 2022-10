Aktualisiert am

Diamant in Königinnenkrone : Riskanter Bruch mit einer heiklen Tradition

Nach Warnungen aus Indien könnte Camilla bei der Krönung von Charles III. auf das Tragen des berühmten Diamanten Koh-i-Noor verzichten. Mancher Beobachter sieht Wokeness-Agitation am Werk.

Im britischen Königshaus werden bestimmte Handlungsweisen schnell zu Traditionen erklärt, wie David Cannadine in seinem berühmten Aufsatz über die Erfindung der Tradition veranschaulicht hat. So verhält es sich mit dem weißen Koh-i-Noor-Diamanten, den der letzte Maharadscha des Sikh-Reiches im Punjab Königin Viktoria überlassen hat, als sein Herrschaftsgebiet im Jahr 1849 in das britisch-indische Kolonialreich eingegliedert wurde.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Der Maharadschah Duleep Singh war elf Jahre alt, als er diese sagenumwobene Trophäe mit dem letzten Vertrag von Lahore den Briten überließ. Seitdem ist dieses in seiner langen Geschichte von verschiedenen Machthabern als herrschaftliches Symbol zur Schau gestellte Prunkstück prominenter Bestandteil der britischen Kronjuwelen.