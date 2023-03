Das Nahverkehrsnetz in München leidet, wie andernorts, unter Personalknappheit, daher dürfen Bus- und Trambahnfahrer im Zeichen der Verkehrswende sich mehr denn je als systemrelevant fühlen, ja als berechtigt, für dieses System gegen die Konkurrenz um den knappen Straßenraum zu streiten. Ein Bus der Linie 100, der die Münchner Museen abfährt, das wegen Personalknappheit derzeit aber zumeist nur im Zwanzigminutentakt tut, ließ am Wochenende noch länger als sonst auf sich warten, weil der Fahrer eines bordeauxroten Luxusjeeps die Haltestelle am Hauptbahnhof blockierte, weshalb der Hunderter minutenlang in seiner Wendebucht festsaß.

Als der Hupsignale zäh ignorierende Fahrer mit seinem Protzmobil endlich weg und der Bus vorgefahren war, entlud dessen Fahrer seinen gerechten Zorn auf Taxikollegen, die sich weiter vorn aufgereiht hatten. Bei offener Tür beschimpfte er sie, stoppte sogar noch kurz, um herauszuspringen und mit seinem Handy die Taxis zu fotografieren. „Ich sorge dafür, dass deine Firma nie wieder hier stehen darf!“, rief der Lenker des Elektrobusses den beschämten Verbrennerinsassen zu, bevor er sich wieder hinter das eigene Steuer klemmte. „So entstehen Verspätungen!“, belehrte er seine von Bewunderung ob solchen Kampfesmuts erfüllten Fahrgäste.

Nächstes Hindernis: Ein Lamborghini

Anderntags zeigte sich sein Kollege von der gleichen Linie am Odeonsplatz von der fürsorglichen Seite. Zwei ältere Herren wollten einsteigen, hatten aber ein anderes Fahrtziel als er und kapierten seine Erklärungen nicht. Da stieg der gute Mann kurzerhand aus seinem Bus und begleitete die Herren höchstpersönlich in die zielführende U-Bahn-Station.

Stunden später sitzen wir auf der Maximilianstraße in der Trambahn Richtung Oper. Es geht schleppend voran, weil eine ganze Kavalkade rassiger Ferrari und Lamborghini in gleicher Richtung unterwegs ist. Sie werden von manchen freudig erwartet: Am Straßenrand steht ein Dutzend Jungen, alle um die zwölf Jahre alt, in schicker Sportkleidung und modisch frisiert, mit gezückten Handys. Sie umschwärmen insbesondere den in aktuellem Militärgrün mattlackierten Lamborghini, dessen tätowierte Insassen die bewundernden Blicke genießen.

Da macht unser attraktiver junger Trambahnfahrer, der einen gepflegten Vollbart trägt, eine Durchsage: „Liebe Fahrgäste! Leider wird unser Fortkommen etwas behindert. Unsere Verbrecher und Steuerflüchtlinge müssen nämlich unbedingt ihre Sportkarossen vorführen. Aber sicher geht es bald weiter!“ Selten war es so angenehm, auf der richtigen Seite zu stehen.