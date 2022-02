Bundesverfassungsgericht : Böhmermann als kleine Nummer

„Keine Aussicht auf Erfolg“: So formuliert das Bundesverfassungsgericht die Höchststrafe für jemanden, der eine Verfassungsbeschwerde einreicht. Sie wird nicht angenommen und der Sachverhalt beziehungsweise die Urteile der Vorinstanzen werden für nicht bedeutsam genug erachtet, als dass es einer verfassungsrechtlichen Prüfung bedürfe.

Den ZDF-Unterhalter Jan Böhmermann, dem es mit seiner Beschwerde nun so ergeht, dürfte das angesichts der Bedeutung, die er sich seinem megalomanen Auftreten nach selbst zumisst, besonders hart treffen.

Da war die Staatsaffäre, zu der sich der Streit um sein im März 2016 in der Show „Neo Magazin Royale“ vorgetragenes „Schmähkritik“-Gedicht über den türkischen Präsidenten Erdoğan auswuchs, doch wohl das Mindeste. Und immerhin führte der Disput über die Frage, ob die versammelten Beleidigungen, mit denen Böhmermann seinerzeit Erdoğan eindeckte, als Satire und Kunst oder zum Nennwert zu verstehen sei, dazu, dass der Paragraph 103 Strafgesetzbuch, der die Beleidigung von Organen ausländischer Staaten unter Strafe stellte, 2018 gestrichen wurde.

Strafrechtlich lief die Sache für den ZDF-Unterhalter gut, nämlich ohne Konsequenzen. Vor dem Landgericht, dem Oberlandesgericht Hamburg und dem Bundesgerichtshof hatte er weniger Glück. Dort ging es nur um seinen Text, von 24 Zeilen Schmähpoesie blieben ganze sechs Zeilen als erlaubt übrig.

Wer das deutsche Presserecht kennt, fand das nicht überraschend. Böhmermanns Anwalt Christian Schertz indes war, als er dann den Gang nach Karlsruhe ankündigte, der Überzeugung, hier gehe es um die Kunstfreiheit an sich, die Causa Böhmermann sei ein Präzedenzfall. Wäre es so gekommen, hätte das dem ZDF-Unterhalter bestimmt gepasst. So bleibt er mit seiner dichterischen Freiheit ein wenig unbeachtet. Das muss schrecklich sein.