Zweifel an Klimaplänen : Ab in die Wüste mit den Weichspülern

Billige Symbolik und schneidende Rhetorik auf dem Klimagipfel: Wie Olaf Scholz fossile Energiepartner gewinnt und die Klimadiplomatie gegen Greenwashing vorgehen will.

Ein Hauch von Grün im Hintergrund: Bundeskanzler Olaf Scholz auf der Cop27 in Aharm El-Scheich Bild: EPA

Ein zweites Paris, heißt es seit Wochen, werden wir in Scharm el-Scheich nicht bekommen. Der „afrikanische Klimagipfel“ werde die Welt nicht retten. Es wäre schon ganz gut, tröstet man sich dann, wenn er wenigstens die am wenigsten schuldigen und am stärksten von der Klimakatastrophe geschädigten Nationen angemessen ins Zentrum rücken, sprich: entschädigen würde. Die Zeit der Reparaturzahlungen ist schon angebrochen.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge



Die 170 Millionen Euro für den globalen „Schutzschirm gegen die Klimarisiken“ der armen Länder, die der Kanzler in seiner Eröffnungsrede ankündigte, ebenso die eine Milliarde Euro, die gegen die Entwaldung fließen und ganz generell die Aufstockung der Klimafinanzierung durch Deutschland auf sechs Milliarden bis 2025, diese ganzen Geldversprechen sind nicht weniger als das teure Eingeständnis, dass man immer noch keinen Durchbruch bei der Eindämmung der Erderhitzung aufzubieten hat. Am Ende dieser Woche wird der „Global Emissions Budget“-Bericht stehen, die achte oder neunte Krisenbestandsaufnahme in diesen Gipfeltagen, und feststellen: Alles wie gehabt, die Atmosphäre bleibt Müllkippe, die Emissionen steigen weiter.