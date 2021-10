Bürgermeisterwahl in Rom : Ewige Stadt der Widersprüche

Kürzlich ist in Rom auf der Via Veneto eine Ausstellung unter freien Himmel eröffnet worden, an der sich nach Ansicht vieler Römer die Fantasielosigkeit und Oberflächlichkeit der hauptstädtischen Kulturpolitik hervorragend ablesen lässt. Das von der Stadtverwaltung erklärte Ziel: die Via Veneto „wieder zum Star der römischen Kulturszene“ zu machen. Der Ort: der Bürgersteig der einst eleganten, mittlerweile aber verwahrlosten Straße. Die Kunst: verschiedene Werke des österreichischen Bildhauers Erwin Wurm. Gegen Wurm an sich sei ja nichts einzuwenden, lautete der Tenor in den Kommentaren auf der Facebook-Seite des Rathauses. Warum aber sei für das Projekt kein römischer Künstler ausgewählt worden? Warum habe man keinen würdigeren Ort, sondern eine von Müll gesäumte Straße ausgewählt? Warum zeige man alte, für andere Kontexte konzipierte Kunst, anstatt solche, die am Ort selbst entstanden sei? Und warum seien die Bürgerinnen und Bürger des Viertels, dessen Schulen, Vereine und Ladenbesitzer kaum in das Projekt miteinbezogen worden? Das Kulturmagazin Artribune urteilte harsch, die Ausstellung sei nichts anderes als der passende Abschiedsauftritt für die fünfeinhalb Jahre Tortur, Schlamperei und Oberflächlichkeit der Stadtregierung unter Virgina Raggi.

Karen Krüger Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Verkehrschaos und Müllberge an der Tagesordnung