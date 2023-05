Menahem Pressler am 21. September 2007 in Bonn Bild: ullstein bild

Das Ansagen der Zugaben übernahm beim Beaux Arts Trio oft der Pianist Menahem Pressler. Der kleine Mann, dessen ganzer Körper sich beim Reden in ein einziges Lächeln verwandelte, formulierte bei solchen Gelegenheiten Sätze wie: „Nach dem Scherzo aus dem Trio f-Moll von Antonín Dvořák, einem Stück, das wir sehr lieben, spielen wir euch nun noch ein Stück, das wir auch sehr lieben: das Finale aus dem C-Dur-Trio von Franz Joseph Haydn“. Dabei ging seine Stimme auf Haydns – meist verschwiegenem – erstem Vornamen jäh in die Höhe, als stelle sie sich auf Zehenspitzen. Alles an solchen Szenen war bezaubernd: das vertraute Du, mit dem sich Pressler ans Publikum wandte, die Liebe zu den Stücken, die sich im Wort bekennen wollte, und dann dieses zierlich durchartikulierte Deutsch wie aus Meißener Porzellan, hell im Klang – kaum anders als das überaus feine Klavierspiel dieses Menschen.

Als Max Jacob Pressler kam er am 16. Dezember 1923 in Magdeburg zur Welt. Die Eltern, musikliebende Juden, besaßen ein Herrenausstattungsgeschäft, das in der Pogromnacht 1938 verwüstet wurde. Umgehend floh die Familie nach Palästina. Der fünfzehn Jahre alte Max, Zeuge der Vorgänge vom 9. November, litt im Exil unter Essstörungen und wäre fast verhungert – wenn er nicht einen Weg zur Selbstheilung gefunden hätte: Klavier spielen, Beethoven, Brahms, Schumann, Mozart, Bach, jeden Tag. Bis er ohnmächtig wurde: „Es war bei Beethoven. Ich glaube, die späte As-Dur-Sonate op. 110, vielleicht auch die letzte Sonate op. 111, so ganz genau erinnere ich mich nicht mehr. Ich war sechzehn, und mein Lehrer war völlig erschrocken: ‚Was ist denn los?‘ Ja, nichts war los. Mich hatten die tiefsten Gefühle ergriffen, die ein Mensch in sich finden kann. Es war nämlich in dem Moment nicht mehr so, dass ich gespielt und dabei ein Instrument benutzt habe, um Musik zu machen. Es war vielmehr plötzlich so, als ob ich spräche.“

Max Pressler, der sich bald Menahem nannte, wurde gesund, bewarb sich 1946 von Palästina aus zur Teilnahme am Debussy-Klavierwettbewerb in den Vereinigten Staaten, gewann, übersiedelte nach Amerika und begann eine Solo-Karriere. Doch dann kam 1955 alles anders: Der Geiger Daniel Guilet, der Cellist Bernard Greenhouse und Pressler fanden sich zusammen, um Mozarts Klaviertrios auf Schallplatte aufzunehmen. Der Erfolg war so groß, dass das Ensemble unter dem Namen „Beaux Arts Trio“ zusammenblieb. Pressler überdauerte dann als einziges Gründungsmitglied ganze vierundfünfzig Jahre lang alle Besetzungswechsel bis zum 23. August 2009: Da gab das Beaux Arts Trio in Leipzig sein allerletztes Konzert.

Man hätte meinen können, der Name des Ensembles stehe für seine ästhetische Haltung – ein Bekenntnis im Sinne der alten Pariser Académie des Beaux-Arts zu einem Kunstideal der Grazie und der überzeitlichen Schönheit. Tatsächlich verstand Pressler die Kunst zwar nicht als Gegenentwurf zur Wirklichkeit, doch als „etwas, das zeigt, wie schön die Wirklichkeit sein könnte: so sonnig wie die schönsten Melodien von Schubert, so tief wie ein Beethoven, so architektonisch wie ein Bach, der sogar noch den herrlichen Dom zu Köln übertrifft, und diese Eleganz, dieses Zarte, dieses Feingefühl eines Mozart, diese Durchsichtigkeit, die Klarheit!“

Spät wurde er wieder Solist

Eleganz, Zartheit, Durchsichtigkeit zeichneten das erlesene Klavierspiel von Pressler aus. Swjatoslaw Richter, der vielen noch heute als der führende Pianist des 20. Jahrhunderts gilt, notierte in sein Tagebuch über Pressler: „Er vergisst sich, wenn er spielt, so vollkommen, dass ich ihn beneide.“ Und Pressler war mit einer unglaublichen Heiterkeit, einer nie ermüdenden geistigen wie körperlichen Frische gesegnet. Nicht nur übernahm das Beaux Arts Trio viele Ur- und Erstaufführungen neuer Musik, Pressler unterrichtete auch noch mit weit über achtzig Jahren an der Universität von Bloomington als Vollzeit-Professor. Selbst nach seinem Abschied vom Beaux Arts Trio gab er mit anderen Ensembles weiterhin weltweit Konzerte. Und mit neunzig Jahren schließlich folgte sein Debüt als Solist bei den Berliner Philharmonikern: mit Wolfgang Amadeus Mozarts G-Dur-Konzert KV 453. Solo-CDs mit Werken von Mozart, Beethoven und – ganz spät – Debussy schlossen sich an, die Pressler ganz dem Licht zugewandt zeigten.

Nach Deutschland kam er schon seit dem Jahr 1956 immer wieder gern; das Geld aus diesen Auftritten jedoch gab seine Frau Sara stets konsequent nach Israel: zur Verbesserung der Wasseranlagen, zur Stärkung der Adoptivfamilien von armen Kindern mit psychischen Schäden, zur Pflanzung von Bäumen, zur Ausbesserung zerstörter Grenzstraßen.

Mit seinen Kindern sprach Pressler in Amerika auf Wunsch seiner in Palästina geborenen Frau deutsch. Von sich aus erzählte der Pianist, der spät im Leben auch noch Ehrenbürger seiner Heimatstadt Magdeburg geworden war, diese Dinge freilich nur zögerlich.

Lieber redete er von der Kunst, von seinen Schülern und dem Glück des Inspiriertseins. Glück habe in seinem Leben überhaupt eine große Rolle gespielt. Deshalb fand er die Welt so schön. „Ich muss ehrlich gestehen: Ich danke Gott für jeden Tag.“ Im Alter von 99 Jahren ist Menahem Pressler am 6. Mai in London gestorben.