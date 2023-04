„In Wahrheit habe ich keinen neuen Namen angenommen. Er ist Teil meines afrikanischen Erbes“: Ahmad Jamal in New York, 1959 Bild: Getty

Religion als Rebellion – die Tatsache, dass in den Fünfziger und Sechzigerjahren viele Jazzmusiker zum Islam konvertierten, hatte einen politischen Subtext: Sie sahen in der spirituellen Botschaft dieser Glaubensrichtung eine heilsame Alternative zum materiellen Universalismus der westlichen Moderne. So plädierte die „Nation of Islam“ für einen schwarzen Nationalismus, der die afroamerikanische von der weißen Kultur Amerikas radikal abspalten wollte.

Doch nicht alle Künstler sahen sich einer solchen separatistischen Ideologie verpflichtet. Die sich als Reformbewegung des Islam begreifende Gemeinschaft „Ahmadiyya“ etwa machte Jazzmusikern wie Art Blakey, Yusef Lateef oder Ahmad Jamal ein Emanzipationsangebot der gemäßigteren Art – wie Blakey 1963 bemerkte: „Der Islam gab dem Schwarzen, was er suchte, eine Fluchtmöglichkeit, die manche auch in Drogen oder Alkohol fanden: Eine Art zu leben und zu denken in vollständiger selbstgewählter Freiheit. Das ist der Grund, warum wir so zahlreich diese neue Religion willkommen hießen. Für uns war das vor allem eine Form der Rebellion.“