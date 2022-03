Zum Tod von Michail Jurowski : Arbeiten wie eine Bohrmaschine

Dirigenten und Bohrmaschinen sind keine unmittelbar zusammengehörenden Vokabeln. Für Michail Jurowski aber doch, wenn er an seine „Wiedergeburt“ im Herbst 1996 erinnerte. Während einer Aufführung von Modest Mussorgskis „Boris Godunow“ ist er damals am Pult der Deutschen Oper Berlin zusammengebrochen, etwa vier Minuten lang soll sein Herz stillgestanden haben. Glücklicherweise wurde er von zwei Musikern reanimiert und vom Notarzt gerettet. Ein halbes Jahr später stand er wieder am Pult.

„Ich arbeite wie eine Bohrmaschine“ resümierte er, wollte künftig disziplinierter werden, denn über Jahrzehnte hinweg hatte er sich – und hatte man ihm – oft viel zu viel zugemutet, aufgebürdet, abverlangt.

Geboren am 25. Dezember 1945 in Moskau, gut ein halbes Jahr nach Kriegsende: Schon von den äußeren Umständen her war dies ein komplizierter Beginn dieser Künstlerbiografie. Zwar verkehrten im Hause Jurowski – Vater Wladimir war Komponist und im Kulturleben bestens vernetzt – namhafte Persönlichkeiten von Aram Chatschaturian über Michail Romm bis hin zu David Oistrach, doch die jüdische Herkunft der Familie sollte sich lange Zeit als fatal erweisen. Michail Jurowski, der als Knabe vierhändig Klavier mit Dmitri Schostakowitsch gespielt hat (und von ihm sagte, „er kannte mich früher als ich ihn“), wuchs ganz selbstverständlich in diesem Umfeld auf, spürte aber beim Studium am Moskauer Konservatorium die Auswirkungen des Antisemitismus in der Sowjetunion: „Bei jedem Start stand ich zehn Kilometer weiter hinten.“

Ein Pensum, das seinen Tribut verlangte

Zwar wurde er Assistent von Gennadi Roschdestwenski beim Großen Sinfonieorchester des Staatlichen Rundfunks und Fernsehens, stand aber sonst immer wieder hintan. Erst Ende der Siebzigerjahre durfte er an der Komischen Oper in Berlin gastierten und war ab 1988 fester Gast an der Dresdner Semperoper. Diese Kontakte sowie zunehmende Anfragen aus westlichen Ländern boten Gelegenheit, mit seiner Familie ganz nach Deutschland überzusiedeln; seitdem lebte er in Berlin und war weltweit gefragt. Der späte Start seiner zweiten Karriere.

„Wie eine Bohrmaschine“ wirkte Michail Jurowski in den Neunzigerjahren an allen drei Opernhäusern in Berlin und obendrein am Deutschen Symphonie-Orchester, bekleidete Chefpositionen bei der Nordwestdeutschen Philharmonie Herford, in Rostock sowie an der Oper Leipzig. Zudem war er Ständiger Gast beim Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Erster Gastdirigent am Tonkünstler-Orchester Niederösterreich sowie Chef beim WDR-Rundfunkorchester Köln.

Michail Jurowski dirigierte namhafte Konzert- und Opernorchester in Europa und Übersee, nun auch wieder in Moskau, gastierte regelmäßig an der Mailänder Scala und war dem schwedischen Sinfonieorchester Norrköping eng verbunden. Ein Pensum, zumal mit breitem Repertoire, das seinen Tribut verlangte. Die Internationalen Schostakowitsch-Tage Gohrisch waren ihm dennoch eine Herzensangelegenheit, für die es längst weitere Pläne gab. Am Samstag ist Michail Jurowski, dessen Söhne Wladimir und Dmitri ebenfalls Dirigenten sind, im Alter von 76 Jahren verstorben.