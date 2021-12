George Alexander Albrecht : Furtwänglers Sachwalter

Der Dirigent und Komponist George Alexander Albrecht wurde 1935 in einem norddeutschen Landstrich geboren, wo man früh am Morgen schon sieht, wer am Mittag zu Besuch kommt. Wenige Meter über Normalnull liegt die Leuchtenburg nahe Bremen, wo der Vater Carl Albrecht das Herrenhaus führte, als Arzt und Mystiker bekannt wurde und eine Familie aufzog, unter der sich mit Ernst Albrecht der spätere Ministerpräsident Niedersachsens und mit dessen Tochter, Ursula von der Leyen, die heutige Präsidentin der Europäischen Kommission befinden sollten.

Wer in solch einer Landschaft aufwächst, braucht Gelassenheit und Weitsicht, Eigenschaften, die man mit jungen wilden Dirigenten selten verbindet. George Alexander Albrecht wählte sich wohl auch nicht zufällig Wilhelm Furtwängler zum Vorbild, dessen Symphonien er später in einer Gesamteinspielung mit der Staatskapelle Weimar würdigt. „Dirigieren verdirbt den Charakter“, hatte schon Furtwängler gesagt, und Albrecht hielt sich dies als dauernden Spiegel vor. Nicht selten äußerte er, sich selbst als zu erfolgreich zu empfinden, als ein vom Glück geradezu Geküsster.

Die Blitzkarriere nach dem Musikstudium, die ihn als jüngsten deutschen Generalmusikdirektor 1965 an die Niedersächsische Staatsoper Hannover brachte, der Wechsel 1996 an das Deutsche Nationaltheater Weimar, dessen Staatskapelle in der Nachwendezeit unter ihm erstmals klanglich wieder zu sich fand, die Gastspiele bei den Berliner und Münchner Philharmonikern, der Staatskapelle Dresden, dem Gewandhausorchester Leipzig und vielen deutschen Rundfunk­orchestern: Weniger weitsichtige Geister hätten sich längst den Mantel der Arroganz umgeworfen.

Nach einem Schwächeanfall beim Dirigieren 2002, ausgerechnet in Beethovens Neunter, besinnt Albrecht sich dann seines Kompositionsstudiums und entfaltet eine stupende Schaffenskraft, ganz so, als habe sich das Material dazu über Jahrzehnte in ihm aufgestaut. Zeitgeschichtliche Musik wie die Gesänge nach Texten aus dem Konzentrationslager Buchenwald oder das „Requiem für Syrien“, geistliche Gesänge und Motetten, sogar eine wundersame Märchenoper „Die Schneekönigin“ fließen ihm aus der Feder. Die Liebe zur menschlichen Stimme treibt Albrecht an, wie er sagt. Immer wieder begegnet er Texten, Debatten, Ideen, die ihn zur Vertonung mitreißen. Instrumentalmusik entsteht seltener, zu einer Symphonie mit Mezzosopran à la Gustav Mahler, den er verehrt, muss er beinahe überredet werden und ist dann nicht zu bremsen. Gelassen modern und weitsichtig humanistisch ist diese Musik, unberührt von Moden, sie will mitnehmen, nicht ausgrenzen. „Liebe ist die Himmelsmacht, die über alle Menschen wacht“, singt der Chor am Ende seiner Oper.

Wer Albrecht, der sich seit einiger Zeit auch ehrenamtlich in einem Sterbehospiz engagiert hatte, beim Wandern in seinen Ruhepausen beobachtete, die in den letzten Jahren immer länger wurden, sah ihn gelassen auf einer Bank sitzend in die hügelige Thüringer Landschaft schauen, ganz so, als schaue er durch sie hindurch auf einen fernen norddeutschen Horizont, wer denn da zum Mittag käme. Am Montag ist George Alexander Albrecht im Alter von 86 Jahren gestorben.