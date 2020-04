Zum Tod von Lynn Harrell : Die Geste freien Sprechens

Er liebte den kräftigen Klang auf dem Violoncello, und auf seinem Kurs-Kanal auf Youtube hat Lynn Harrell auch demonstriert, wie man durch Körperhaltung und Instrumentenposition den Klang – seiner Meinung und Erfahrung nach – voller machen könnte. Zugleich war Harrells Ton intensiv nicht nur im Sinne der Lautstärke. Er suchte das ausdrucksvolle Beben, näherte den Ton, wo es ihm geboten schien, dem Wimmern an, das von Schmerzen erzählt. Spontaneität, heißes Temperament, die Gestik des freien, aus dem Moment geborenen Sprechens waren Harrell häufig wichtiger als die Eleganz der Bogenführung, Akkuratesse der Intonation oder der Passagentechnik. Gleichwohl hatte er bei Leonard Rose, dem Lehrer auch von Yo-Yo Ma, ein exzellentes Fundament bekommen.

Harrell, am 30.Januar 1944 in New York geboren, stammte aus einer Musikerfamilie. Seinen Vater, den Bariton Mack Harrell, verlor er mit knapp sechzehn Jahren. Seine Mutter, die Geigerin Marjorie McAlister Fulton, starb an den Folgen eines Unfalls, als ihr Sohn gerade achtzehn war. Kurz zuvor hatte Lynn Harrell sich von der Denton High School zurückgezogen, um am Halbfinale des Tschaikowsky-Wettbewerbs in Moskau teilnehmen zu können. In Moskau spielte Harrell im Mai 2005 zum sechzigsten Jahrestag des Kriegsendes das zweite Cellokonzert von Dmitri Schostakowitsch. Und man hörte in seinem Spiel etwas vom Atemlos-Werden, vom Ersticken der Menschlichkeit zwischen fatalistisch nachgeplapperten Militärsignalen.

Mehr zum Thema 1/ Fünftausend Briefe, 750 Werke: Das reiche Schaffen von Felix Mendelssohn Bartholdy ist in vielen Teilen immer noch unerforscht. Von Leipzig gehen im Jubiläumsjahr neue Impulse aus.

Lynn Harrell gehörte zu den großen Musikern unserer Zeit. Anne-Sophie Mutter ist besonders gern mit ihm aufgetreten. Wie seine Frau jetzt mitteilte, ist er am Montag im Alter von 76 Jahren verstorben.