Autor Horst Pillau gestorben : Er schrieb die Gags für „Dalli Dalli“

Der Dramatiker und Drehbuchautor Horst Pillau blieb stets im Hintergrund. Doch was er schrieb, kam bei einem großen Publikum an, im Theater und im Fernsehen. Nun ist Pillau im Alter von 88 Jahren gestorben.

Viele Titel seiner Theaterstücke dürften nur den Liebhabern der Berliner Boulevardbühnen bekannt sein, andere wie „Leute von Welt“, „Hansen gegen Hansen“, „Jessica kommt zurück!“ oder „Kohlenpaul“ wurden auch in einer niederdeutschen Fassung am Hamburger Ohnsorg-Theater gezeigt. Am Ende waren es etwa vierzig Komödien, Volksstücke und Schwänke, die Horst Pillau im Laufe seines Schaffens zum Repertoire der Boulevardtheater beisteuerte, seitdem er 1960 zusammen mit seinem Kollegen Curth Flatow mit „Das Fenster zum Flur“ seinen ersten Erfolg feiern konnte. In der Inszenierung mit Inge Meysel und Rudolf Platte stand das Stück lange erfolgreich auf dem Spielplan des Berliner Hebbel-Theaters.

Pillau, der 1932 in Wien geboren wurde und in Berlin aufwuchs, war aber auch als Drehbuchautor erfolgreich und verfasste 180 Folgen für Fernsehserien wie „Unter einem Dach“, „Es muss nicht immer Kaviar sein“ oder „Die Wilsheimer“, eine Hessen-Saga mit Hansjörg Felmy und Gila von Weitershausen in den Hauptrollen. Für Peter Frankenfeld erfand er die Show „Glückspilze“, für Hans Rosenthals Quizsendung „Dalli Dalli“ schrieb er zahlreiche Sketche.

Pillau war aber auch als Hörspielautor und Romancier produktiv. Neben Romanen wie „Die Geisterbehörde“, „Familienbande“ oder „Der Märchenpilot“ erschienen mehrere Bände mit Erzählungen und Kurzgeschichten. Erst im vergangenen Jahr folgte noch ein Spätwerk mit dem ironischen Titel „Endlich ein Held“. Der F.A.S. gegenüber erzählte Horst Pillau im Mai letzten Jahres, wie er als Zwölfjähriger das Ende des Weltkriegs erlebt hat. Als die Familie ausgebombt wurde, rettete die Mutter einen Schuhkarton aus den brennenden Trümmern. Darin befand sich nicht etwa Schmuck, sondern die Schildkröte des Zwölfjährigen. Jetzt ist Horst Pillau im Alter von 88 Jahren in Berlin gestorben.