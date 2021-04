Zum Tod von Christa Ludwig : Sie war einfach die Beste

Es war, um von einem frühen Opernereignis 1960 zu berichten, ein berauschender Moment, als der Octavian von Christa Ludwig – „Wie du warst, wie du bist“ – in der Wiener Staatsoper von der Liebesnacht mit der Marschallin sang. Mit einem Klang, erfüllt von sinnlicher Seligkeit. Ihre Stimme war, in ihrem Fach, die herrlichste von allen: gesegnet mit einem betörenden und unverwechselbaren Timbre, samtig voll in der tiefen Lage, seidig schimmernd in der Höhe und mit der erotischen Ausstrahlung sowohl für androgyne Charaktere wie Cherubino, Orlofsky und Octavian als auch für leichtherzige Figuren wie Dorabella oder für Verführerinnen wie Dalila, Venus oder die Kundry des zweiten „Parsifal“-Aktes. Christa Ludwig gehörte zu den wenigen Sängerinnen, die mit Ortruds sündiger Beschwörung der „entweihten Götter“ im „Lohengrin“ nicht gleich die Hörer-Strafe grellen Keifens mitlieferte. In „Hänsel und Gretel“ verlieh sie dem Hokuspokus der Hexe, dem girrenden „Knusper, knusper knäuschen“, die finstere Schönheit einer schwarzen Messe.

Über die Wirkung ihres Singens schwärmte Leonard Bernstein: „Ich dachte immer, dass Christa Ludwig die größte Brahms-Sängerin ist, aber das war sie, bis ich sie Strauss singen hörte. Wieder musste ich ihr einen neuen Thron zuweisen. Dann hörte ich sie Wagner singen, und wieder erlebte ich dasselbe. Und als ich sie jüngst hörte, mit ihrer unglaublichen Interpretation der Old Lady in meinem Musical ,Candide‘, da musste ich aufgeben. Sie ist einfach die Beste.“

Christa Ludwig wäre, wie sie im Untertitel ihrer Erinnerungen bekannte, „so gern Primadonna gewesen“, hätte also am liebsten die Rollen des Sopranfachs gesungen – insbesondere die Isolde. Doch hat sie sich an die Lebensregeln gehalten, die ihr von ihrer Mutter, der Altistin Eugenie Besalla, mitgegeben worden waren: Dass die Stimme nur ein kleiner Teil des Talents ist, ein Geschenk auf Zeit, und dass es gilt, stets innerhalb der eigenen Mittel zu singen. Das Arbeitstagebuch der gebürtigen Berlinerin seit ihrem Debüt als Orlofsky in Frankfurt (1946) und ihren letzten Konzerten (1994) verzeichnet knapp siebzig Opern- und Operettenpartien, rund zwei Dutzend oratorische und symphonische Werke von Bach, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, Liszt und Mahler sowie ein umfassendes Liedrepertoire.

Über ihre Lehrjahre in Frankfurt, Darmstadt und Hannover sagte sie: „Ich hatte wohl ,eine Stimme‘, die sogar durch ein etwas außergewöhnliches Timbre auffiel, aber ausgeglichen war sie leider nicht.“ Als sie 1954 in Hannover die Eboli in „Don Carlos“ und die Marie in „Wozzeck“ riskierte, muss sie wohl Hazard gespielt haben, weil ihr manch hoher Ton, wie sie sagte, „wegkrachte“. Von Karl Böhm, der sie an die Wiener Staatsoper engagiert hatte, erhielt sie noch 1955 den Rat, an der Entwicklung der hohen Lage zu arbeiten. Er fügte allerdings hinzu: „Bei mir singen Sie nur den Cherubino.“

Schon zwei Jahre später gehörte sie, wie Birgit Nilsson, zu den Sängerinnen, die vom Magazin „Time“ in die Liste der „Europe’s New Divas“ aufgenommen wurde. 1959 sollte sie an der Met als Octavian debütieren, wurde aber von Rudolf Bing überredet, in einer verstaubten Produktion von „Le Nozze di Figaro“ den Cherubino zu singen. In den beiden ersten Spielzeiten an der Met wurde sie nur in zwölf Aufführungen eingesetzt. Sechs Jahre später gehörte sie in der Partie der Färbersfrau zu dem von Karl Böhm geleiteten Ensemble, das Richard Strauss’ „Frau ohne Schatten“ zum Ereignis werden ließ.