Mit Leichtigkeit stellte Kaija Saariaho Erwartungen aller Art in Frage. In ihren Kindheitsfantasien vermischte sich Musik mit anderen Sinnessphären, und aus ihren Träumen wurde Wirklichkeit. Nach dem Abitur an der Waldorfschule studierte sie Graphik und Design, machte sich mit ästhetischen Kategorien vertraut und wurde – als unvorstellbar viele Gebildete es noch widersinnig fanden – eine komponierende Frau. Am frühen Morgen des 2. Juni starb sie in nun Paris im Alter von siebzig Jahren friedlich, aber von einer schweren Krankheit gebrochen. Am Ende ihres Lebenswegs, der in Helsinki am 14. Oktober 1952 begonnen hatte, war sie eine der weltweit meist beachteten, geschätzten und aufgeführten Komponisten der Gegenwart.

Als der Autor dieser Zeilen Saariaho 1991 zum ersten Mal besuchte, um für die Zeitschrift Finnish Music Quarterly über ihre Orchestertechniken zu schreiben, hieß sie ihn herzlich neugierig willkommen – auf eine Art, die ihren Umgang mit Menschen auch später noch auszeichnete. Sie wirkte dynamisch, hochintellektuell, zeitlos und in der Lage, gleichzeitig ein Fachgespräch zu führen und sich unaufgeregt um ihren Sohn Aleksi Barrière (geboren 1989) zu kümmern, der in der Wohnung herumstolperte. Als im Juli 2021 Bilder aus Aix-en-Provence von einer offenbar schwer kranken Saariaho im Rollstuhl kursierten, blieb der Schock nicht aus.

Saariaho spendete für eine Orgel

Offiziell war von einem Hüftbruch die Rede. Nur der engste Kreis um Saariaho kannte die Wahrheit, andere rätselten. Ihr großes Publikum verschonte die Komponistin bis zuletzt. Die noch heute unheilbare Krankheit, das Glioblastom (ein Hirntumor), verbreitete sich schnell. Saariaho wollte kein Mitleid, nahm aber seit Februar 2021 jede professionelle Hilfe in Anspruch, um ein Werk noch abzuschließen und der experimentellen Krebsforschung zu helfen. Das war konsequent, denn als Künstlerin setzte sie stets die neueste Technologie ein, ohne aber das Wertvollste preiszugeben, was aus ihrer Sicht das Mensch-Sein bedingt: die emotionale Intelligenz. Ihren Geist griff die Krankheit zum Glück erst spät an. So konnte sie noch lange nach der furchtbaren Diagnose komponieren.

Saariaho war eine sehr erfolgreiche, sich aber ihrer Menschlichkeit bewusste Künstlerin. Sie war mitfühlend und großzügig; eine Million Euro spendete sie allein für die Orgel des neuen Konzerthauses in Helsinki und erklärte sich bereit, in der Jury eines Orgelwettbewerbs mitzuwirken. Bereits ein Weltstar, nahm sie sich die Zeit, durchgehend – stets hinten im Saal sitzend – zugegen zu sein, als ihr die Alte Oper in Frankfurt 2006 ein Symposium widmete. Das war auch der „Auftakt“ für ein Konzert mit „Château de l’âme“ (1995) für Gesang und großes Orchester, zu altägyptischen und Veda-Texten über die Liebe. Saariaho konnte sehr aufmerksam zuhören. Anstelle von Interviews bevorzugte sie daher Gespräche und versuchte allen zu helfen, die sich für ihre Musik interessierten. In Finnisch drückte sie sich überragend aus, weshalb ihre Interviews, Gespräche und Essays in ihrer Muttersprache besonders wertvoll sind. Den Kontakt zum finnischen Musikleben vernachlässigte sie nie. Weder aus Eitelkeit noch hedonistisch, sondern weil die guten Arbeitsbedingungen am IRCAM und die Liebe zum Komponisten Jean-Baptiste Barrière (geb. 1958) sie dazu quasi zwangen, wurde sie Pariserin.