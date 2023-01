Zweimal Beethovens Neunte : Aus Sternenweite sanft erklingend

Beethovens Neunte als kämpferisches, am Ende in eine rauschhafte Utopie geöffnetes Stationendrama – oder, ganz anders angelegt, als Geschichte eines Ankommens, einer Sehnsucht nach Gestaltwerdung: Jenseits aller technischen Fragen gibt es in musikalischen Interpretationen, die diese Bezeichnung wirklich verdienen, eine philosophisch grundierte und emotional erfahrbare Gestaltungsidee, in der sich das Verhältnis zwischen Notentext und klingender Realisierung immer neu verdichtet.

Per Konserve sind einschlägige Vergleiche zwanglos möglich, live nur selten – aber in einer musikintensiven Stadt wie Berlin gelegentlich eben doch, wie am Silvestertag mit Ludwig van Beethovens letzter Sinfonie, dem ewigen Fest- und Jahreswechsel-Hymnus, den man sich meist als bestens eingemeindet und kaum mehr überraschungsträchtig suggeriert. Wenn er aber beim Hören tatsächlich so wirkt, war es, müsste man dann konsequenterweise sagen, eigentlich keine Interpretation.

Als sich vorgestern erst Vladimir Jurowski und drei Stunden später Daniel Barenboim mit ihren Klangkörpern – Rundfunk-Sinfonieorchester beziehungsweise Staatskapelle – dem d-Moll-Koloss vornahmen, bestand diese Gefahr nicht. Schon der Zusammenprall ihrer grundverschiedenen Konzepte war an- und aufregend genug. Jurowskis scharf gerissenem und hart akzentuiertem, im kalten Feuer angestauter Verzweiflungsenergie schroff durchgezogenem Kopfsatz stand bei Barenboim eine im Tempo fast ein Drittel langsamere, aber vor allem in ihrer Raum-Zeit-Gestaltung grundsätzlich andere Variante gegenüber. Gleich die fallenden Intervalle der Eröffnungstakte erschienen da wie mystische Signale, die, Ankunft und Beheimatung su­chend, aus fernen Galaxien durch nebliges Dunkel tönten – nicht als schmerzliche Zuckungen mit zusammengebissenen Zähnen wie in der RSB-Interpretation.

Harmonie statt Rebellion

Und es blieb dann in der Staatsoper insgesamt eine Sicht, die nicht Rebellion und Aufbruch, sondern die Suche nach Wärme und dem Ankommen in einem harmonischen Ganzen über alle Verzweiflungen hinweg in den Mittelpunkt stellte. Hier war mit dem licht und innig ausgespielten Adagio eigentlich fast schon alles erreicht. Das große Chor­finale samt der Freudenmelodie, die anfangs wieder – in wunderbarem pianissimo – wie aus Sternenweite, fast ungreifbar in den tiefen Streichern heraufdämmerte, wirkte danach als weitere Bekräftigung, brachte aber trotz der Klangmacht des Staatsopernchores kaum noch weitere emotionale Steigerung. Der lästerliche Gedanke, dass die Neunte genauso schön und in sich ge­schlossen sein könnte, wenn sie wie Schuberts „Unvollendete“ mit dem langsamen Satz aufhören würde: Hier konnte er einem kommen – zumal das prominente Solistenquartett (Camilla Nylund, Marina Prudenskaya, Saimir Pirgu und René Pape) gewiss im Schiller’schen Sinne „feuertrunken“, aber nicht wirklich ideal abgestimmt agierte.

Ob Daniel Barenboim einem solchen Konzept schon immer gefolgt ist, wüssten diejenigen besser, die ihn in der Vergangenheit schon öfter mit Beethovens Bekenntnisstück gehört haben – mehr als fünfzigmal ist es in den mehr als dreißig Jahren der bisherigen Zusammenarbeit mit der Staatskapelle erklungen. Diesmal jedenfalls bezogen es viele Hörer gewiss auch auf die schwere Erkrankung, die den Dirigenten in den letzten Monaten von Pult und Flügel fernhielt und auch an diesem Abend bis hinein in den fast aphoristischen Dirigiergestus zeichnete. Wie er, mit wärmstem Beifall empfangen, sein Orchester streckenweise eher nachlauschend als antreibend führte, wie er und seine Musiker sich gegenseitig trugen und hielten, war jenseits alles Erklingenden ein menschliches Erlebnis für sich.

Alle Menschen werden Schwestern

Vladimir Jurowskis fast diametral entgegengesetzter Zugriff hätte vielleicht zu einer ähnlichen atmosphärischen Homogenität führen können, wenn er den Stab nicht für die beiden letzten Sätze an seine ukrainische Kollegin Natalia Ponomarchuk weitergegeben hätte: eine menschlich wie gesellschaftspolitisch anrührende Geste, die aber erwartbarer Weise auf Kosten der dramaturgischen Einheit ging und im Adagio erst einmal zu einem Konturverlust führte. Dafür wurde hier das Finale zum nochmaligen Sammelpunkt der zwischenzeitlich zerstreuten Energien, wesentlich getragen von der sehr differenziert ausgeformten Leistung des Berliner Rundfunkchores (Einstudierung Justus Barleben; beim Opernchor zeichnete Martin Wright verantwortlich) und sich am Ende aus nachgerade zackiger Straffheit in befreit taumelnde Ekstase steigernd.

Johanna Wallroths schlanker Sopran und der frisch aufbrechende Tenor Je­remy Ovendens leuchteten aus dem Solistenquartett hervor, während die Altistin Karolina Gumos ihre Hauptarbeit schon vorher bei der Uraufführung von Ralf Hoyers „Prolog“ geleistet hatte. Ob diesem Versuch eines Vorspruchs zur Neunten, der sich in Kerstin Hensels Text vor allem an den Unzulänglichkeiten in Schillers Ode abarbeitet und nun endlich auch – was haben wir darauf gewartet! – die „Schwestern“ neben die Brüder stellt, Zukunft be­schieden ist, wird sich zeigen. Hier er­rang er dank des Engagements Jurowskis und seiner Musiker einen Achtungserfolg, doch seine emphatisch ausbrechenden, in ähnlicher Form schon oft gehörten und in sich auswechselbaren Pathosformeln, Postexpressionismus aus (guter) zweiter Hand sozusagen, wirkten seltsam aus der Zeit gefallen; Beethovens neunte Sinfonie bedarf ihrer nicht und kann nach wie vor gut für sich allein stehen.