Er kann böse, traurig, komisch, zärtlich und herrlich ungemütlich sein. Und zum Fürchten gemütlich. Udo Samel, der den König Lear, den Untersuchungsrichter Porfirij in Andrea Breths Salzburger Inszenierung von Dostojewskis „Verbrechen und Strafe“ oder den tyrannischen Luftfahrtingenieur Marc in Yasmina Rezas Männerzerfleischungswelterfolgsstück „Kunst“ gespielt hat, strahlt oft, wenn er heiter und gelöst wirkt, zugleich eine subtile Bedrohung aus, die jederzeit zum Ausbruch kommen kann. Samel hört dann nicht schlagartig auf zu lächeln, sondern lässt das Lächeln ganz langsam aus seinem Gesicht gleiten, als würde es ihm von unsichtbarer Hand genüsslich abgezogen, um auf Nimmerwiedersehen in einem Abgrund zu verschwinden. Aber das ist noch nicht alles, denn Samel bringt es fertig, dass jeden, der ihm dabei zusieht, die Furcht ergreift, die unsichtbare Hand werde auch ihn noch in die Mangel nehmen.

Nach der Ausbildung an der Schauspielschule in Frankfurt und den Anfängen in Darmstadt und Düsseldorf fand Samel 1978 zur Berliner Schaubühne. Er blieb bis 1992, arbeitete mit fast allen großen Regisseuren von Peter Stein über Klaus Michael Grüber und Luc Bondy bis Andrea Breth und prägte eine Ära, zusammen mit Otto Sander, Angela Winkler, Jutta Lampe und Libgart Schwarz, Edith Clever und Bruno Ganz. Mit Peter Simonischek, an dessen Seite er 1989 in der Uraufführung von „Die Zeit und das Zimmer“ von Botho Strauß“ gespielte hatte, feierte er 1995 in „Kunst“ wahre Triumphe, wiederum an der Schaubühne und ergänzt durch Gerd Wameling. Ein Jahr später inszenierte er seine erste Oper: Alban Bergs „Wozzeck“ in Weimar. Weitere Operninszenierungen folgten, etwa Puccinis „Il Trittico“ an der Dresdner Semperoper.

So jovial, dass man sich fürchten muss

Erst sieben Jahre nach dem Schaubühnenabschied band er sich wieder fest an ein Theater: 2001 ging Samel nach Frankfurt und spielte dort den Woyzeck in der Regie von Stéphane Braunschweig, mit dem er auch in Ibsens „Gespenstern“ zusammenarbei­tete. Auf Frankfurt folgte Wien. Am Burgtheater, dessen Ensemble er von 2004 bis 2015 angehörte, arbeitete er vor allem mit Andrea Breth zusammen. Er war Polonius im „Hamlet“, Gajew in Tschechows „Kirschgarten“ und Lessings verschlagener Wirt in der „Minna von Barnhelm“. Nicht alle Inszenie­rungen der Wiener Jahre glückten, aber Samel, der in unzähligen Film- und Fernsehproduktionen gespielt hat, setzt auch mit Nebenrollen in schwächeren Stücken glanzvolle Akzente.

Denn Samel kann hinreißend komisch sein, dann wird er zum Körperschauspieler, der seine Leibesfülle einsetzt oder zum Verschwinden bringt. Er kann wunderbar abgründig sein und furchteinflößend tückisch. Aber am furchterregendsten ist er, wenn er sich jovial gibt. Denn er tut es meist so, dass die Herkunft des Wortes spürbar wird: Das lateinische Iovialis bedeutet „zu Jupiter gehörend“. Hinter der freundlichen Herablassung, mit der Udo Samel anderen begegnen kann, lauert dann die ganze Willkür und Unbarmherzigkeit, zu der ein Göttervater fähig ist.

Samel gehört zu den begnadeten Schauspielern, die selbst das zutiefst Un­sympathische an ihren Figuren auf eine Weise zu spielen vermögen, dass diese Figuren uns unentbehrlich werden: Man möchte lieber nichts mit ihnen zu tun haben, aber man will ihnen zusehen bei ihrem Treiben. Unbedingt. Und aus sicherer Entfernung. An diesem Sonntag wird Udo Samel, einer der größten unter den Schauspielern, siebzig Jahre alt.