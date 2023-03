Aktualisiert am

Buñuel am Schauspielhaus Bochum : Seelenbohrungen in taubem Gestein

Soundtrack zur Apokalypse: Johan Simons inszeniert „Der Würgeengel“ nach dem Film von Luis Buñuel mit viel Moral und Musik am Schauspielhaus Bochum.

Ein Weltuntergangshauch weht durchs Bochumer Schauspielhaus. Er kommt aus dem sanften Süden, vom Surrealismus her, und weht in den strengen Norden, Richtung Protestantismus. Er beginnt bei Buñuel, Luis, und endet bei Bach, Johann Sebastian. Bochums Intendant Johan Simons inszeniert „Der Würgeengel“ als Abgesang auf unsere Epoche, die lange Ära der Ausweglosigkeit, von der es dereinst heißen könnte, sie habe nur fünf Minuten gedauert, die letzten Minuten vor zwölf. Aber diese fünf Minuten fühlen sich an wie eine Ewigkeit.

„O Ewigkeit, du Donnerwort!“, heißt es in einem von Bachs Chorälen, die an diesem Abend gesungen werden, „O Schwert, das durch die Seele bohrt! O Anfang ohne Ende“. Aber von Glaubensqualen und Jenseitsängsten ist kaum die Rede. Die Seelenbohrungen, die Simons durchführt, dringen in reichlich taubes Gestein. Fünf Personen sind nach einer Abendgesellschaft übrig geblieben, fünf Fremde, die uns den ganzen Abend über fremd bleiben werden. Die anderen Gäste sind gegangen, aber den letzten fünf sind alle Ausgänge versperrt. Etwas hält sie zurück, als seien sie Gefangene. Aus unerfindlichen Gründen können sie den Ort nicht mehr verlassen.

Die Suche nach dem Sündenbock

In Buñuels Film „Der Würgeengel“ von 1962 vergehen mehrere Tage, in deren Verlauf die Eingeschlossenen unter Hunger, Durst und Kälte leiden und nach und nach die Abendkleider der Zivilisation abwerfen. Es kommt zu Streit und Enthemmung, sexuellen Übergriffen und der mordlustigen Suche nach einem Schuldigen. Als der Ausbruch schließlich doch gelingt und die vermeintlich Geretteten einen Dankgottesdienst in einer Kirche abhalten, wiederholt sich der rätselhafte Vorgang: Sie sind wieder gefangen. Die letzten Filmbilder zeigen einen Kirchplatz, über den Lämmer trotten, bevor sie im Kircheninneren verschwinden.

Der spanische Filmregisseur Buñuel, ein ehemaliger Messdiener, kreiste in seinen Filmen nicht nur um eine unauflösliche Melange aus Bourgeoisie, Sexualität und Katholizismus, sondern agierte oft wie ein Traumforscher, der seine Gegenstände nicht deuten, sondern immer weiter verrätseln wollte. Der aus den Niederlanden stammende Theaterregisseur Simons scheint ihm darin zunächst zu folgen – aber nur für ein paar Schritte. Dann tritt das Rätselhafte zunehmend in den Hintergrund, und das Effektvolle dominiert: Es gibt Moral und Musik. Von beidem reichlich.

Buñuels Villa ohne Ausweg wird bei Simons zur Metapher für unsere Gesellschaft, die aus Veränderungsangst, Gier und Bequemlichkeit ihre Lebensgrundlagen ruiniert. Den Soundtrack zur Bochumer Apokalypse liefern die rechts und links am Bühnenrand agierenden Musiker Laura Wasniewski und Moritz Bossmann an Kirchen- und Hammondorgel mit Stücken von Bach, Billie Eilish, Portishead, Mariah Carey und anderen.

Nachsitzen bis zum Jüngsten Tag?

Johannes Schütz hat die Bühne nicht ohne Grund als verlassenes Klassenzimmer eingerichtet. Der Bühnenraum ist bis zur Brandmauer aufgerissen, Schulmöbel für Grundschüler stehen herum, viel zu klein nicht nur für den schlaksigen Marius Huth, eine schmale rechteckige Leinwand für Videoprojektionen hängt an dünnen Schnüren in der Luft. Ein Erziehungsinstitut für aufgegebene Fälle? Eine Lehranstalt für all jene, die ihre Lektionen in der Vergangenheit nicht lernen wollten und jetzt nachsitzen müssen bis zum Jüngsten Tag?