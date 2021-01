Pariser Oper : Wir sind am Ende – das ist ein guter Anfang

Der gebürtige Schwabe Alexander Neef, Jahrgang 1974, leitet seit dem 1. September die Opéra national de Paris. Dort hatte er zwischen 2004 und 2008 Gerard Mortier als Besetzungschef sekundiert. Dann wurde er Generaldirektor der Canadian Opera Company in Toronto. Seinen neuen Posten tritt er nach dem längsten Streik in der Geschichte der Nationaloper an, nach der pandemiebedingten Annullierung von mehr als vierhundert Veranstaltungen und nach dem kurzfristig um fast ein Jahr vorgezogenen Abtritt seines Vorgängers Stéphane Lissner. F.A.Z.

Sind Sie phantasiebegabt, Herr Neef? Hätten Sie sich noch widrigere Begleitumstände für Ihren Amtsantritt ausmalen können?